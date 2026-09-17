Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

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Pred novu grejnu sezonu, računica pokazuje da razlika između najjeftinijeg i najskupljeg načina grejanja za isti stambeni prostor može iznositi i do 100.000 dinara godišnje.

Kako se temperature spuštaju, pitanje koje muči svako domaćinstvo je uvek isto - kako prezimiti što jeftinije? Cene energenata se toliko razlikuju da pogrešan izbor može da vas košta pravo malo bogatstvo, a pobednik liste iznenadio je mnoge.

Inverter klima

Poslednjih nekoliko godina, grejanje pomoću inverter klima uređaja postalo je apsolutno najjeftinija opcija u Srbiji. Razlog je jednostavan - inverter tehnologija na jedan potrošen kilovat struje emituje tri do četiri kilovata toplotne energije, što je daleko efikasnije od klasičnih grejalica ili etažnih kotlova.

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Za stan od 50 kvadrata uz dva uređaja, trošak za celu sezonu iznosi oko 35.000 dinara. Za 70 kvadrata sa tri uređaja računajte na oko 50.000 dinara, a za 100 kvadrata na oko 75.000 dinara.

Drva i TA peć

Drva i TA peć su skuplje od inverter klima, ali i dalje spadaju u povoljnije opcije za prezimljavanje. Za stan od 50 kvadrata trošak za sezonu iznosi oko 60.000 dinara, za 70 kvadrata između 85.000 i 90.000 dinara, a za 100 kvadrata oko 130.000 dinara, uz oko 13 kubika drveta. Aktuelna cena kubika cepanog drveta kreće se oko 10.000 dinara.

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Daljinsko grejanje nudi najveći komfor bez fizičkog rada, pepela i nabavke energenta, ali se taj komfor plaća svakog meseca tokom cele godine.

Pelet i toplana

Pelet, koji je nekada važio za izuzetno isplativ energent, sada se po ceni praktično izjednačio sa centralnim grejanjem. Prosečna cena kvalitetnijeg peleta trenutno iznosi između 32.000 i 35.000 dinara po toni, a letošnje letnje cene kretale su se od 38.000 do 44.000 dinara po toni.

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Za stan od 50 kvadrata, centralno grejanje iznosi oko 81.000 dinara raspoređeno na 12 meseci, a pelet (oko 2,5 tone) oko 82.000 dinara. Za 70 kvadrata: toplana oko 113.000 dinara, pelet oko 115.000 dinara. Za 100 kvadrata: toplana oko 162.000 dinara, pelet oko 165.000 dinara.

Etažno grejanje na struju

Na začelju liste nalazi se etažno grejanje na struju, odnosno električni kotlovi. Za stan od svega 50 kvadrata, trošak po sezoni iznosi preko 110.000 dinara, što je čak tri puta skuplje nego grejanje inverter klimama za istu kvadraturu. Ovo je opcija koja račun za struju može ekspresno odvesti u crvenu zonu.

Kurir/Informer