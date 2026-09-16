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Dvojica dečaka iz OŠ "Braća Jerković" na Čukaricipreživela su traumu kad ih je grupa starijih učenika tokom velikog odmora napala i ubacila u kontejner. Kad su prijavili šta se dogodilo, nasilje se, kako za Kurir tvrdi majka jednog od dečaka, nastavilo i u školi, pa su ih dvojica nasilnika zatvorila u toalet i zapretila da će ih prebiti.

Nju je posebno potreslo to što, kako ističe, učenici koji su učestvovali u napadu nisu disciplinski kažnjeni jer se incident dogodio van školskog dvorišta.

- Tražili su im picu koju su kupili. Kada nisu hteli da im je daju, trojica dečaka su napala druga mog sina i rekli da će ga baciti u kontejner. Sin je prvo mislio da se šale jer su se smejali. Kad je shvatio da nije šala, potrčao je da ga odbrani. Tada su mu rekli: "Sad si nagrabusio i ti" i krenuli da ga ubacuju u kontejner - priča nam vidno potresena majka.

Foto: Printscreen YouTube

Incident se dogodio 8. septembra oko 9.30 sati, na velikom odmoru, na svega nekoliko metara od školske ograde. Napadnuti dečak grčevito je pokušavao da se odbrani.

- Držao se rukama za ivicu kontejnera i pružao otpor. Bio je slabiji od njih i odgurnuli su ga, pa je pao unazad u ispražnjeni kontejner. Udario je zadnjim delom glave, vratom, rukom i bokom - objašnjava naša sagovornica.

Obojica su otišla kod razredne i prijavila šta se dogodilo. Međutim, već na sledećem odmoru usledila je nova tortura.

- Dvojica dečaka su zatvorila mog sina i njegovog druga u toalet, držali su vrata i pretili im da će ih prebiti kad se završe časovi, zato što su ih "ocinkarili". Deca su se toliko uplašila da su čak pokušavala da kažu da ih nisu oni prijavili, nego da je to verovatno uradio neko drugi - priča majka.

Ona tvrdi da roditelji o incidentu uopšte nisu obavešteni.

- Nama se niko iz škole nije javio. Moje dete je četiri sata sedelo na nastavi prljavo od kontejnera nakon svega što mu se dogodilo. Niko nije pozvao da pita kako su deca niti ih je poslao da se pregledaju.

Tek po završetku nastave majka je od sina saznala za zlostavljanje i s roditeljima drugog dečaka istog dana zatražila prijem kod direktorke.

- Direktorka nas je primila i rekla da zna šta se dogodilo. Kad sam je pitala šta je škola uradila, rekla je: "Ništa." Dodala je da je za događaj saznala oko 13 časova i uporno nas ubeđivala da škola nije nadležna jer se sve dogodilo van školskog dvorišta. Meni je neshvatljivo takvo objašnjenje, jer po samom pravilniku škola ima obavezu da brine o bezbednosti dece i u neposrednoj okolini ustanove, naročito tokom odmora - ističe ogorčena majka.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Policija je, prema njenim rečima, pozvana tek oko 14.30, i to nakon upornog insistiranja roditelja.

Školski tim za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja je kasnije napad zvanično klasifikovao kao drugi stepen fizičkog i treći stepen psihičkog nasilja, dok je za napadnute dečake napravljen plan zaštite.

- Meni je najveći problem što za ovakvo nasilje nema disciplinske kazne. Ne mogu da prihvatim da je dovoljno da decu izvedete nekoliko metara van školske ograde i da onda za ono što im urade nema odgovornosti. Izrečena im je samo vaspitna mera - čišćenje kabineta biologije. Mene ne boli samo ono što se desilo pored škole, boli me i poruka koju šaljete deci ako za ovakvu stvar nema ozbiljnih posledica - kaže majka, pitajući se šta sprečava nekoga da sledeći put uradi nešto slično ili još gore samo nekoliko metara dalje od školske ograde.

Do zaključenja broja nismo dobili odgovore ni od OŠ "Braće Jerković" ni od Ministarstva prosvete.