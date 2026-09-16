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Električni trotineti su sve popularniji među decom, a scene nekontrolisane vožnje bez zaštite ili s kacigama za moto-kros i bez svetala otvaraju pitanje koliko su svesni rizika kojima se izlažu. I kojima izlažu druge.

- Delići sekunde su me delili od momenta udaranja kolima deteta od 10-11 godina na električnom trotinetu. Neosvetljena ulica, neosvetljen trotinet. Da li ste stvarno, ali stvarno spremni da preuzmete takav rizik za život svog deteta? - napisala je jedna žena na mreži Iks.

Snimaju vožnju

Sudeći po komentarima ispod objave, ovakve situacije nisu retkost.

- Pre nekoliko dana izlazim sa posla posle 10 uveče, na vrlo prometnoj i neosvetljenoj ulici tri maloletne devojčice stoje na jednom električnom trotinetu i jure, pritom ova što upravlja jednom rukom snima događaj telefonom.

Upozorenje MUP Obaveze vozača električnog trotineta Mogu učestvovati u saobraćaju samo pod uslovom da imaju odgovarajuću nalepnicu, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Električni trotinet se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom.

Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina.

Prilikom prelaska ulice vozač električnog trotineta mora da siđe sa njega i pređe ulicu, osim na prelazu biciklističke staze.

Vozač električnog trotineta mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom.

U uslovima smanjene vidljivosti i noću u obavezi je da nosi svetloodbojni prsluk i kad se kreće biciklističkom stazom.

Vozač električnog trotineta je u obavezi da nosi zaštitnu biciklističku kacigu, a tokom vožnje je zabranjeno korišćenje slušalica na oba uva.

Električnim trotinetom se ne može prevoziti više osoba.

Javnost je nedavno uznemirio i snimak dvojice dečaka koji su trotinetom vozili auto-putem kod Inđije.

Foto: Henry Saint John/Shutterstock

Glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda kaže za Kurir da se ovakve scene, nažalost, svakodnevno mogu videti na ulicama, ali da problem nije u propisima, već u njihovoj primeni.

Foto: Henry Saint John/Shutterstock

Ugrožavaju sopstveni život

- Ne vredi nam propis ako se on u praksi ne primenjuje. Ne znamo ni koliko je roditelja kažnjeno zato što je njihovo dete vozilo električni trotinet bez propisane opreme. Inače, električni trotineti su sjajna stvar i korisni su za razvoj elektromobilnosti, svakako ih ne bi trebalo proterati, nego primenjivati propise koji postoje - kaže Regoda:

Željko Regoda Foto: TikTok

- Nije slučajno donet propis da mlađi od 14 godina ne smeju da upravljaju električnim trotinetom. Opet se vraćamo na priču o roditeljima koji su to dozvolili. Dakle, osim što ugrožavaju sopstveni život, ugrožavaju i bezbednost u saobraćaju. Najbitnije je skrenuti pažnju roditeljima da povedu računa o tome.

Kazne - Nekorišćenje kacige - 10.000 dinara - Nekorišćenje svetloodbojnog prsluka - 10.000 dinara - Korišćenje slušalica na oba uva - 3.000 dinara - Vožnja trotoarom, prevoz još jedne osobe i vožnja bez identifikacione nalepnice - 10.000 dinara - Vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, odbijanje testiranja i drugi oblici opasne vožnje - od 20.000 do 120.000 dinara

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja naglasio je da električni trotineti nisu igračke.

Damir Okanović Foto: Kurir TV

- U toku prethodne dve godine, dogodilo se 220 teških saobraćajnih nezgoda sa učestvovanjem električnih trotineta, od kojih je jedna sa smrtnom posledicom. U istom periodu dogodilo se čak 317 teških saobraćajnih nezgoda od kojih su četiri sa smrtnom posledicom, sa "nepoznatim vozilima" među kojima su i tzv. električni trotineti odnosno vozila nalik na električne trotinete koji imaju daleko veću snagu i maksimalnu brzinu od zakonske definicije. Iako zakon izričito zabranjuje da deca mlađa od 14 godina upravljaju električnim trotinetima, roditelji sve češće mlađoj deci kupuju to nimalo bezazleno vozilo. To je veoma neodgovorno i nesavesno ponašalje roditelja, koje zahteva i uključivanje centra za socijalni rad. Sa druge strane starija deca koja ispunjavaju starosni uslov, često krše propise jer u školi ne dobiju potrebna znanja o pravilima saobraćaja i rizicima od nebezbednog upravljanja električnim trotinetom. Svakako su u najvećem riziku deca koja voze naprave koje imaju deklarisanu maksimalnu brzinu veću od 25 km/č, poneke od tih sprava i 100 km/č - istakao je Okanović.

I MUP je upozorio na opasnosti:

- Trotinet nije igračka. Dopuštenih 25 km/h možda ne zvuči brzo, ali pri toj brzini pad ili sudar mogu promeniti život za samo nekoliko sekundi. Roditelji, razgovarajte s decom. Jedan razgovor danas može sprečiti tragediju sutra, jer bezbednost nije stvar sreće.