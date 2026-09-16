- Bio je to zajednički napor svih nas na terenu, a solidarnost i požrtvovanje dali su nam dodatnu snagu da istrajemo do kraja. Krčili smo gustu šumu sa visokim stablima, bili smo svesni gde se nalazimo i spremni da uradimo i nemoguće u vanrednim situacijama. Bilo je naporno, ali smo postigli ono najvažnije, uspeli smo da sprečimo širenje požara i zaštitimo okolna naselja - ističe Božidar Đalović, buldožerista iz Sektora za pomoćnu mehanizaciju kopa „Drmno“.