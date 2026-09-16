Orden za odbranu i bezbednost za zaposlene EPS
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, za doprinos u sanaciji požara u Deliblatskoj peščari, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena odlikovani su zaposleni „Elektroprivrede Srbije“ iz ogranaka RB „Kolubara“ i „TE-KO Kostolac“. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas priznanja rukovaocima Vladimiru Nikoliću, Milošu Jovanoviću, Božidaru Đaloviću i Zlatku Milovanoviću koji rade na kopu „Drmno“, kao i Predragu Neškoviću i Aleksandru Pavloviću iz „Kolubare“.
Ovih šest zaposlenih bili su deo EPS tima koji je tokom avgusta danonoćno krčio šume i drugo rastinje da bi sprečili dalje širenje vatrene stihije u Deliblatskoj peščari. Kao i u nebrojeno situacija do sada, radnici EPS bili su tamo gde je najpotrebnije i dali su izuzetan doprinos u sprečavanju širenja požara.
- - Bio je to zajednički napor svih nas na terenu, a solidarnost i požrtvovanje dali su nam dodatnu snagu da istrajemo do kraja. Krčili smo gustu šumu sa visokim stablima, bili smo svesni gde se nalazimo i spremni da uradimo i nemoguće u vanrednim situacijama. Bilo je naporno, ali smo postigli ono najvažnije, uspeli smo da sprečimo širenje požara i zaštitimo okolna naselja - ističe Božidar Đalović, buldožerista iz Sektora za pomoćnu mehanizaciju kopa „Drmno“.
U do sada nezabeleženom poduhvatu pokazalo se da u važnim i odlučujućim trenucima vlada jedinstvo i velika solidarnost. Kolege iz „Kostolca“ i „Kolubare“ još jednom su pokazale zajedništvo i bili su snažna podrška vatrogascima koji su bili prvi na liniji požara.
- - Bilo je to sasvim novo iskustvo za sve nas, pretila je vatra, oko nas usijani pesak, dim i pepeo, ali smo probijajući šumske puteve dali svoj doprinos u sprečavanju širenja požara. Od jutra do mraka mašine praktično nismo gasili i uspeli smo da uradimo veliki posao. Niko od kolega nije rekao „ne mogu“, svi smo bili zajedno - kaže Predrag Nešković, rukovalac iz kolubarske „Pomoćne mehanizacije“.