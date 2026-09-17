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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja general-majorom Metjuom Vudrafom, koji sa delegacijom boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Poseta se realizuje u godini u kojoj se obeležavaju dve decenije državnog partnerstva Srbije i američke savezne države Ohajo.

Zvanični deo posete Vojsci Srbije, koja se tradicionalno organizuje u septembru u okviru aktivnosti "CAPSTONE", započeo je razgovorima dveju delegacija u Generalštabu, gde je svečano obeležen i jubilej partnerstva.

Tim povodom, general Mojsilović je komandantu Nacionalne garde Ohaja uručio priznanje za doprinos unapređenju saradnje i prijateljstva. Osvrnuvši se na rezultate dosadašnje bogate i uspešne saradnje, načelnik Generalštaba je odao priznanje svima koji su tokom prethodne dve decenije doprineli razvoju sveobuhvatnih odnosa.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Generali Mojsilović i Vudraf učestvovali su i na stručnom panelu „Prevazilaženje kognitivnog opterećenja u multidomenskim operacijama“, na kojem je posebna pažnja posvećena primeni veštačke inteligencije u savremenom ratovanju.

Susret u Generalštabu nastavak je dijaloga na najvišem vojnom nivou, nakon posete generala Mojsilovića Sjedinjenim Američkim Državama u februaru ove godine. Tokom razgovora je potvrđena spremnost obeju strana za proširenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i istaknut njen doprinos razvoju operativnih sposobnosti oružanih snaga i ukupnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Komandanta Nacionalne garde Ohaja danas su primili i vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić.