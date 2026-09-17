Dve decenije uspešne saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja: General Mojsilović uručio Vudrafu priznanje za doprinos unapređenju prijateljstva
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja general-majorom Metjuom Vudrafom, koji sa delegacijom boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Poseta se realizuje u godini u kojoj se obeležavaju dve decenije državnog partnerstva Srbije i američke savezne države Ohajo.
Zvanični deo posete Vojsci Srbije, koja se tradicionalno organizuje u septembru u okviru aktivnosti "CAPSTONE", započeo je razgovorima dveju delegacija u Generalštabu, gde je svečano obeležen i jubilej partnerstva.
Tim povodom, general Mojsilović je komandantu Nacionalne garde Ohaja uručio priznanje za doprinos unapređenju saradnje i prijateljstva. Osvrnuvši se na rezultate dosadašnje bogate i uspešne saradnje, načelnik Generalštaba je odao priznanje svima koji su tokom prethodne dve decenije doprineli razvoju sveobuhvatnih odnosa.
Generali Mojsilović i Vudraf učestvovali su i na stručnom panelu „Prevazilaženje kognitivnog opterećenja u multidomenskim operacijama“, na kojem je posebna pažnja posvećena primeni veštačke inteligencije u savremenom ratovanju.
Susret u Generalštabu nastavak je dijaloga na najvišem vojnom nivou, nakon posete generala Mojsilovića Sjedinjenim Američkim Državama u februaru ove godine. Tokom razgovora je potvrđena spremnost obeju strana za proširenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i istaknut njen doprinos razvoju operativnih sposobnosti oružanih snaga i ukupnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
Komandanta Nacionalne garde Ohaja danas su primili i vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić.
Tokom boravka u našoj zemlji general Vudraf će posetiti 72. brigadu za specijalne operacije, gde će se upoznati sa kapacitetima i obukom jedinice, a 19. septembra će, zajedno sa generalom Mojsilovićem, prisustvovati obeležavanju 82. godišnjice Operacije „Vazdušni most“ („Halijard“) u Pranjanima.