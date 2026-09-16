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Borbu za život vodio je 29-godišnji državljanin Srbije, koji je izvučen bez svesti iz mora u području luke Stavros u Solunu, piše portal Thitanews.gr.

U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.

Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).

Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže.

Kurir.rs/Telegraf

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