Slušaj vest

Državljanin Srbije (29) izvučen je danas bez svesti i pulsa iz mora u području luke Stavros u Solunu.

U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.

Sada su se pojavile fotografije akcije spasavanja, koja je bila dramatična. 

Srbin spasen iz mora bez svesti i pulsa Foto: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).

Na fotografijama može da se vidi da su spasioci koristili opremu za oživljavanje, tačnije masku za veštačko disanje i AED - automatski eksterni defibrilator.

Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoDRAMA U STAVROSU! Mladić iz Srbije bez pulsa izvučen iz vode - vlasnik bara odmah započeo reanimaciju
screenshot-129.jpg
DruštvoNovi napad šakala u Grčkoj! Krvoločna zver posle deteta, izujedala Srbina po vratu: Panika na Halkidikiju, predator ljude posmatra kao plen!
Šakal grčka
HronikaSRBIN OSUĐEN U BEČU ZBOG PREVARA SA AUTOMOBILIMA NA LIZING: "To mi je veliko olakšanje!" Banda harala Austrijom - kola preprodavali širom Balkana
austrija-hapsenje.jpg
HronikaUHAPŠEN SRBIN U CRNOJ GORI, TRAŽIO GA INTERPOL: Za njim bila raspisana međunarodna poternica, evo šta mu se stavlja na teret
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg