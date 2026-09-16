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Državljanin Srbije (29) izvučen je danas bez svesti i pulsa iz mora u području luke Stavros u Solunu.

U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.

Sada su se pojavile fotografije akcije spasavanja, koja je bila dramatična.

1/4 Vidi galeriju Srbin spasen iz mora bez svesti i pulsa Foto: Facebook/Εθελοντές Διασώστες Βόλβης

Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).

Na fotografijama može da se vidi da su spasioci koristili opremu za oživljavanje, tačnije masku za veštačko disanje i AED - automatski eksterni defibrilator.

Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže.