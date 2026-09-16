Odspavate popodne a ustanete još umorniji? Grešite u jednoj stvari! Ovoliko minuta dremke je idealno da povratite snagu!
- Stručnjaci kažu da je za većinu ljudi idealna popodnevna dremka od 10 do 30 minuta, najbolje između 13 i 15 sati.
- Spavanje duže od pola sata može da vodi u dublju fazu sna, pa posle buđenja dolaze umor, zbunjenost i omamljenost.
Pad energije u popodnevnim satima sasvim je kod nekih ljudi uobičajena pojava. Tada požele da na kratko odspavaju kako bi povratili energiju i nastavili dan, ali stručnjaci upozoravaju da popodnevna dremka ne bi trebalo da bude zamena za kvalitetan noćni san.
Psiholog i stručnjak za spavanje dr Majkl Džej Brus smatra da je za većinu ljudi idealno 20 do 30 minuta sna, najbolje između 13 i 15 sati, kada prirodno dolazi do pada energije.
Klinički psiholog i specijalista za spavanje dr Šelbi Haris savetuje još kraći odmor, 10 do 20 minuta. Prema njenim rečima, takva dremka može osvežiti organizam, a da pritom ne uđemo u dublju fazu sna, zbog čega je buđenje lakše.
Ako popodnevno spavanje potraje duže od pola sata, veća je šansa da ćemo ući u dublju fazu sna. Zbog toga se nakon buđenja možemo osećati još umornije, zbunjeno i omamljeno.
Važno je i vreme kada odlazimo na popodnevni odmor. Kasna dremka može otežati uspavljivanje uveče, pa je rano ili sredinom popodneva uglavnom bolji izbor.
Kurir.rs/Naj žena