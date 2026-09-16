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Pad energije u popodnevnim satima sasvim je kod nekih ljudi uobičajena pojava. Tada požele da na kratko odspavaju kako bi povratili energiju i nastavili dan, ali stručnjaci upozoravaju da popodnevna dremka ne bi trebalo da bude zamena za kvalitetan noćni san.

Psiholog i stručnjak za spavanje dr Majkl Džej Brus smatra da je za većinu ljudi idealno 20 do 30 minuta sna, najbolje između 13 i 15 sati, kada prirodno dolazi do pada energije.

Klinički psiholog i specijalista za spavanje dr Šelbi Haris savetuje još kraći odmor, 10 do 20 minuta. Prema njenim rečima, takva dremka može osvežiti organizam, a da pritom ne uđemo u dublju fazu sna, zbog čega je buđenje lakše.

Ako popodnevno spavanje potraje duže od pola sata, veća je šansa da ćemo ući u dublju fazu sna. Zbog toga se nakon buđenja možemo osećati još umornije, zbunjeno i omamljeno.

Važno je i vreme kada odlazimo na popodnevni odmor. Kasna dremka može otežati uspavljivanje uveče, pa je rano ili sredinom popodneva uglavnom bolji izbor.