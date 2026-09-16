Zajedno čuvamo veze, vrednosti i zajednički kulturni prostor koji nas povezuje! Đurđević Stamenkovski sa decom iz Hercegovine: Da brinemo jedni o drugima
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dočekala je danas, zajedno sa patrijarhom Porfirijem u Hramu Svetog Save, 56 učenika iz Hercegovine.
"Zajedno čuvamo veze, vrednosti i zajednički kulturni prostor koji nas povezuje - od Beograda do Trebinja, Bileće i Nevesinja. Da uvek jedni druge dočekujemo raširenih ruku i brinemo jedni o drugima", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.
Ona kaže da ta deca ovde nisu gosti.
"Ovo je njihova zemlja, ovo je njihov grad i za dečicu iz Hercegovine Srbija je druga kuća u odnosu na Republiku Srpsku. Od davnina, pun naziv Hercegovine je Hercegovina Svetog Save dedovina i zbog toga je posebna čast biti danas ovde pod okriljem Hrama Svetog Save, najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu, u prisustvu Njegove svetosti Patrijarha srpskog, koji je izdvojio vreme da blagoslovi dolazak dečice, da im se obrati i pošalje značajne duhovne pouke i poruke. Cilj jedinstvenog zajedničkog srpskog kulturnog prostora je stvaranje zajedničkog vrednosnog sistema. Dda dete u Beogradu razume i oseća potrebe i poznaje svoje vršnjake u Trebinju, u Bileći, u Nevesinju, i obrnuto. I to je suština povezivanja naše dečice", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"U Republici Srpskoj živi preko milion Srba. To je vitalan deo našeg etničkog korpusa, našeg nacionalnog bića, koji vrednuje i čuva naše vrednosti, i mislim da su oni zaslužili da uvek ovde budu sačekani raširenih ruku, baš onako isto kao što i oni dočekuju nas. Da pazimo jedni na druge, da brinemo jedni o drugima, ne ugrožavajući bilo koga, ali pre svega voleći sebe".