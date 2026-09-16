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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dočekala je danas, zajedno sa patrijarhom Porfirijem u Hramu Svetog Save, 56 učenika iz Hercegovine.

"Zajedno čuvamo veze, vrednosti i zajednički kulturni prostor koji nas povezuje - od Beograda do Trebinja, Bileće i Nevesinja. Da uvek jedni druge dočekujemo raširenih ruku i brinemo jedni o drugima", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona kaže da ta deca ovde nisu gosti.

"Ovo je njihova zemlja, ovo je njihov grad i za dečicu iz Hercegovine Srbija je druga kuća u odnosu na Republiku Srpsku. Od davnina, pun naziv Hercegovine je Hercegovina Svetog Save dedovina i zbog toga je posebna čast biti danas ovde pod okriljem Hrama Svetog Save, najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu, u prisustvu Njegove svetosti Patrijarha srpskog, koji je izdvojio vreme da blagoslovi dolazak dečice, da im se obrati i pošalje značajne duhovne pouke i poruke. Cilj jedinstvenog zajedničkog srpskog kulturnog prostora je stvaranje zajedničkog vrednosnog sistema. Dda dete u Beogradu razume i oseća potrebe i poznaje svoje vršnjake u Trebinju, u Bileći, u Nevesinju, i obrnuto. I to je suština povezivanja naše dečice", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: