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Izložba "Saveznički odnosi Kraljevine Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Prvom svetskom ratu" koja svedoči o razvoju srpsko-američkih odnosa od 1914. do 1919. godine, otvorena je danas u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

U ime ministra odbrane Bratislava Gašića goste je pozdravio vršilac dužnosti pomoćnika ministra za budžet i finansije Goran Momčilović, istaknuvši da je ovo okupljanje Srba i Amerikanaca značajno ne samo zbog zajedničkog istorijskog sećanja na savezništvo, već i s aspekta aktuelnog trenutka.

- Nedavno je između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država uspostavljen strateški dijalog čime su naši bilateralni odnosi podignuti na najviši nivo u proteklih nekoliko decenija. Siguran sam da će izložba koju danas otvaramo poslati poruku ka Beogradu i Vašingtonu da zajedno dele nameru da svoje odnose vrate u tradicionalno-istorijske pozicije - naglasio je pomoćnik ministra Momčilović.

On je rekao da golgota Kraljevine Srbije, srpskog naroda i vojske zaslužuje još veće poštovanje kada se zna da je mala srpska država, iscrpljena prethodnim oslobodilačkim balkanskim ratovima, uspela da se organizuje i obezbedi funkcionisanje važnih državnih institucija sve vreme trajanja Prvog svetskog rata.

1/7 Vidi galeriju Otvorena izložba o savezničkim odnosima Kraljevine Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Velikom ratu Foto: Goran Stankovic

Izložba posvećena srpsko-američkim odnosima otvorena je u godini u kojoj se obeležavaju dve decenije saradnje Vojske Srbije i Nacionalne Garde Ohaja, elitne američke jedinice koja je u jesen 1918. godine, pred kraj Velikog rata, dala nemerljiv doprinos u strateški ključnim savezničkim operacijama na evropskom ratištu.

Komandant Nacionalne Garde Ohaja general-major Metju Vudraf, naglasio je da su Srbi i Amerikanci bili jedni uz druge u Prvom svetskom ratu, ne samo kao vojni partneri, već i kroz humanitarne akcije kojima su doneli nadu u teškim vremenima.

- Osvrt na te istorijske trenutke nas podseća da su najjača partnerstva izgrađena na zajedničkim vrednostima: hrabrosti, saosećanju, službi i volji da se pomogne drugima. Ova godina je posebno značajna jer obeležavamo 145 godina diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i 20 godina programa partnerstva između Ohaja i Srbije. Ovi važni događaji nas podsećaju na prijateljstvo između naših nacija i sagrađeni su na snažnom temelju i dugoj istoriji međusobnog poštovanja – rekao je general-major Vudraf i dodao da je važno da se te veze nisu završile u Velikom ratu, već nastavile i u Drugom svetskom ratu i ogledaju se u veličanstvenoj operaciji Halijard.

Govoreći o izložbi, načelnica Galerije Doma Vojske Jelena Knežević naglasila je da su, nakon napada Centralnih sila, predstavnici američkog Crvenog krsta ostali da organizuju bolnice i raspodelu hrane srpskom stanovništvu i istakla među njima doktora Erla Bišopa Daunera, koji je devet meseci kao hirurg lečio naše pacijente.

Otvaranju izložbe prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, načelnik Operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Vladan Milosavljević, direktor Vojnog arhiva pukovnik Petar Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja.

Izložba „Saveznički odnosi Kraljevine Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Prvom svetskom ratu“ objedinjuje arhivske dokumente, fotografije, vojne zapise i muzejske predmete koji svedoče o razvoju srpsko-američkih odnosa od 1914. do 1919. godine.

Autorski tim iz Vojnog arhiva, koji je predvodila dr Marijana Mraović, posebno je predstavio rad srpske diplomatske misije u Vašingtonu i izuzetan doprinos profesora Mihajla Pupina razvoju odnosa dve zemlje, odluku američkog predsednika Vudroa Vilsona da 1918. godine proglasi Dan Srbije i dozvoli da se, kao jedinstven čin prijateljstva i savezništva, srpska zastava zavijori na Beloj kući, humanitarne akcije američkog Crvenog krsta, brojnih dobrotvornih udruženja i istaknutih humanitarki, kao i priče o hiljadama dobrovoljaca srpskog porekla koji su iz SAD došli u redove srpske vojske.

Izložba je otvorena za posetioce do 10. oktobra.