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Nakon postepene stabilizacije vremena i prestanka obilnijih padavina u većem delu regiona, ulazimo u period sa značajnim temperaturnim oscilacijama. Naredni dani donose osetno toplije vreme, ali i postepeno približavanje novog poremećaja koji sa sobom nosi lokalne grmljavinske pljuskove, vetar i pad temperature.

Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, meteorologa amatera, pred nama je period u kom će prvo uslediti porast dnevnih temperatura, a zatim i postepena destabilizacija atmosfere.

Porast temperatura i najtopliji period

U nastavku radne nedelje očekuje se stabilno i sve toplije vreme u većini predela. Porast dnevnih maksimuma nastavlja se sve do kraja radnog dela nedelje.

- Porast dnevnih maksimuma se očekuje do subote i najtopliji dan bi trebao biti petak sa maksimumima od 22 na zapadu do 31 stepen na istoku regiona - najavio je Čubrilo.

Istočni predeli regiona zabeležiće najviše vrednosti u ovom talasu. Ponegde na istoku regiona živa u termometru mogla bi dostići i oko 30 stepeni.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Priključivanje hladnog fronta i olujni pljuskovi na zapadu

Prvi znaci promene vremena očekuju se najpre na zapadnim granicama i severnom delu Jadrana. Sporo-pokretan hladni front približavaće se regionu i doneti lokalne grmljavinske nepogode.

Od četvrtka posle podne sporo-pokretni hladni front počeće severnom Jadranu i zapadu regiona donositi česte i jake grmljavinske pljuskove.

Čubrilo objašnjava detalje ove promene: "Od četvrtka posle podne će sporo-pokretan hladan front početi severnom Jadranu u zapadu regiona donositi česte i jake grmljavinske pljuskove dok bi nad ostalim delom regiona uglavnom bilo suvo."

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Dok će u većem delu regiona u petak ostati suvo i toplo, zapadni predeli biće pod uticajem padavina. Nestabilno vreme zadržaće se nad većim delom Jadrana i Dinaridima.

Širenje nestabilnosti i osveženje uz severozapadni vetar

Za dane vikenda padavinski talas proširiće se na znatno šire područje regiona.

U subotu se jača destabilizacija očekuje nad većim delom regiona, uz uslove za jače lokalne pljuskove i vetar u okretanju na severozapadni smer.

- U subotu se destabilizacija očekuje nad većim delom regiona i bilo bi uslova i jače lokalne pljuskove, vetar u okretanju na severozapadni smer uz osveženje i u nedelju kada bi pljuskova još bilo na jugoistoku - kaže Čubrilo.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Sa promenom smera vetra stiže i osveženje u svim predelima. U nedelju, uz pljuskove koji će se zadržati još na jugoistoku, maksimalne dnevne temperature kretaće se od 17 do 23 stepena.

Potencijalno jače zahlađenje i neizvesnost sinoptičkog razvoja

Početkom naredne nedelje zadržaće se slične vremenske prilike, a novo, potencijalno jače zahlađenje nagoveštava se u trećoj dekadi septembra.

Oko 21. septembra krajem dana očekuje se premeštanje hladnog fronta uz prolaznu kišu i osetniji pad temperature.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Sa prolaskom tog fronta, oko 22. septembra dnevni maksimumi kretali bi se u rasponu od samo 14 do 21 stepen.

Čubrilo naglašava da tačan scenario ovog zahlađenja još uvek nije u potpunosti definisan jer sve zavisi od putanje hladnog vazduha.

- Još nije jasno pod kojim uglom bi tačno hladan front stigao do nas, a to bi definisalo i količinu hladnog vazduha koji bi se prelio nad Jadran te da li bi bilo sekundarne ciklogeneze ili ne - kaže Čubrilo.

Foto: Printscreen/Facebook/Marko Cubrilo

Prema njegovim rečima, trenutne procene favorizuju mirniji razvoj sinoptike.

- Trenutno je izglednija opcija bez ciklogeneze ali tek za tri, četiri dana će se taj deo sinoptike moći pouzdano znati - poručio je meteorolog, a prenosi Blic.