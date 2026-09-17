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Kradljivci automobila koriste još jedan trik: pod brisač vetrobranskog stakla parkiranog automobila podvuku komad papira koji izgleda kao lažna novčanica. Vozač primeti interesantan "papirić" na vetrobranskom staklu pre nego što krene, izađe da vidi šta je to, a lopov čeka tih nekoliko sekundi...

Ova metoda može biti posebno efikasna na velikim parkinzima, oko tržnih centara i na mestima koja posećuju turisti. Cilj je da se odvuče pažnja, ali u tom procesu, vaša torba, telefon ili čak i sam automobil mogu lako nestati, piše mađarski portal Ruzs.

Falsifikovana novčanica je samo mamac

Vozač često primeti papir na vetrobranskom staklu nakon što pokrene motor. Iz radoznalosti izlazi i često ostavlja vrata otvorena, sa ključem ili vrednim stvarima unutra. Počinilac tada može brzo da uzme stvari ostavljene u kabini.

U drugim slučajevima, vozač će otkriti poruku sa strane ili poleđine koja navodno upozorava na oštećenje, probušenu gumu ili tehnički kvar. Papir može sadržati i broj telefona ili QR kod. Međutim, nikada nemojte kliknuti na sumnjivi WhatsApp link ili nepoznatu stranicu, jer se i oni mogu koristiti za dobijanje ličnih podataka i lozinki.

Kada je u pitanju bezbednost automobila, detalji su važni. Nedavni test ličnosti vozača može biti razigran, ali nas takođe podseća da svako drugačije reaguje na neočekivanu situaciju. U takvim slučajevima, smirenost i svesna kontrola vrede više od brze radoznalosti.

Foto: Kurir/T.Ilić

Trik sa plastičnim flašama može biti i opasan

Jedna od novijih metoda podrazumeva postavljanje plastične flaše pored točka tako da se čuje zvuk pucanja ili kliktanja kada se automobil pokrene. Vozač se uplaši, zaustavi se, a zatim izlazi da proveri automobil. Opasnost je ista: putnički prostor i vredne stvari mogu u trenutku ostati nezaštićeni.

Pored kontrolne liste obavezne opreme u automobilu, važno je i da se kratko prošetate oko vozila pre nego što krenete. Upozorenje o opasnostima ostavljanja flaše u vrućem automobilu takođe ističe da flaša nije bezopasan predmet u svim situacijama.

Šta treba da uradite ako pronađete nešto sumnjivo

Ne izlazite odmah u prometnom ili slabo vidljivom području. Ako je automobil u pokretu, odvezite se do dobro osvetljene benzinske pumpe ili drugog bezbednog mesta. Ugasite motor, ponesite ključeve sa sobom, zaključajte vrata i tek onda proverite vozilo, piše Ruzs.

Upozorenje o triku sa krađom automobila sa flašom ističe isto pravilo: uvek imajte ključeve sa sobom kada izađete i držite automobil zaključan. Vodič protiv krađe kaže da alarmi i tragači mogu biti korisni, ali nijedan uređaj ne može zameniti nepažnju.