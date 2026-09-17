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Porodično putovanje počinje mnogo pre prvog ulaska u more. Roditelji dobro znaju da prilikom izbora hotela nije dovoljno pogledati samo fotografiju plaže i bazena. Koliko je hotel udaljen od aerodroma? Ima li dovoljno prostora u sobi? Čime će se deca zabavljati tokom dana? I, možda najvažnije, hoće li i roditelji zaista uspeti da se odmore?

Upravo zbog toga Antalijska regija već godinama privlači porodice. Veliki resorti ovde odavno nisu samo mesta za smeštaj i obroke – mnogi su osmišljeni kao mali svetovi za sebe, u kojima se sadržaji za decu, plaža, bazeni, sport, zabava i restorani nalaze na jednom mestu. Antalijaima još jednu prednost koja posebno dolazi do izražaja kada se putuje sa najmlađima – veliki izbor hotela u relativnoj blizini aerodroma. Posle leta, poslednje što većina roditelja želi jeste još nekoliko sati provedenih na putu do hotela.

Foto: Promo

A kada su na jednom mestu Aqua Park, luna park, mini-klub, dečji restoran, nekoliko bazena, večernje predstave i peščana plaža, mnogo je lakše pronaći odgovor na pitanje kako će izgledati naredni dan odmora. Royal Seginus 5★nalazi se u Lari, oko 15 km od aerodroma i oko 20 km od starog grada Antalije. Pripada lancu Stone Groupe Hotels, otvoren je u maju 2017. godine i zauzima površinu od 70.000 m².

Već same brojke otkrivaju razmere ovog resorta. Hotel ima ukupno 793 sobe, među kojima su Superior Standard, porodične Duplex sobe, porodične sobe sa konekcijom, Junior i Deluxe Suite, kao i sobe namenjene osobama sa posebnim potrebama. Ali porodicama će verovatno biti zanimljiviji jedan drugi podatak – prostor. Standard Superior sobe imaju čak 64 m², balkon i pogled na more, kopno ili bočni pogled na more, dok Family sobe imaju 80 m² i sastoje se od dve prostorije povezane vratima, sa zajedničkim kupatilom. Krevetac je dostupan na zahtev, a sve sobe u hotelu predviđene su za nepušače. Prostor u sobi, međutim, samo je početak porodične priče ovog hotela.

Foto: Promo

Za decu od 4 do 12 godina tu je mini-klub, dok mlađa deca mogu da koriste mini-klub u pratnji roditelja. Mini-disko, igralište, Aqua Park i luna park dodatno proširuju izbor sadržaja, a čuvanje dece dostupno je uz doplatu. Royal Seginus ima i nešto što se ne sreće u svakom resortu – Universal dečji restoran. Uz njega, gostima su na raspolaganju glavni restoran Seginus, Stella snack restoran, Planet Bistro, poslastičarnica i food corner, kao i devet à la carte restorana i devet barova.

Royal Seginus 5★ posluje po Ultra All Inclusive konceptu. U glavnom restoranu Seginus služe se doručak, kasni doručak, ručak i večera, dok je ponoćna užina dostupna u restoranu Planet Bistro. Koncept obuhvata i dijetalni, dečji i tematski meni, užine, poslastičarnicu i sladoled u određenim terminima, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. À la carte restorani dodatno se plaćaju, kao i sveže ceđeni sokovi, uvozna i flaširana pića i sve ostalo van koncepta. Ipak, koliko god sadržaja imao jedan porodični resort, leto u Antaliji teško se zamišlja bez mora. Hotel ima svoju peščanu plažu udaljenu oko 250 m, na kojoj se nalazi i bar. Suncobrani, ležaljke i peškiri za goste hotela ne doplaćuju se.

Foto: Promo

Za dane kada deca požele da more zamene bazenom, izbor je podjednako veliki. Glavni bazen prostire se na čak 2.308 m², tu su i poluolimpijski bazen površine 312 m², bazen sa toboganima, dečji bazen i dečji bazen sa toboganima. Aqua Park i luna park verovatno će najlakše privući pažnju najmlađih, ali sadržaji nisu namenjeni samo njima. Tenis, stoni tenis, fitnes, boćanje, aerobik, gimnastika u vodi, odbojka na plaži, vaterpolo i jutarnja gimnastika deo su ponude, dok profesionalni animacijski tim organizuje različite dnevne i večernje programe, predstave, mjuzikle, dečje animacije i živu muziku.

Za trenutke kada je ipak potrebno malo mira, hotel ima tursko kupatilo, saunu, parno kupatilo i sobu za relaksaciju, dok se masaže i tretmani nege lica i tela dodatno plaćaju.

Foto: Promo

Upravo ta kombinacija možda najbolje objašnjava kome je Royal Seginus namenjen. Kada se putuje sa decom, luksuz ne mora da znači samo elegantnu sobu ili veliki bazen. Ponekad je mnogo važnije imati dovoljno prostora, hotel u relativnoj blizini aerodroma, izbor hrane i sadržaje za različite uzraste.

A za putovanje još ima vremena. 1 A Travel ima direktne letove iz Beograda za Antaliju do 4. oktobra, uz mogućnost izbora različitog broja noćenja. Tako kraj septembra i početak oktobra pružaju još jednu priliku za more i porodični odmor u Antalijskoj regiji.

Foto: Promo

Ako porodica poželi da makar na jedan dan izađe iz hotelskog sveta, stari grad Antalije udaljen je oko 20 km. Tako se uz dane provedene na plaži i u resortu može pronaći vreme i za upoznavanje Antalije.

Royal Seginus 5★ zato je posebno zanimljiv porodicama koje od hotela očekuju više od sobe, bazena i plaže. Aqua Park, luna park, mini-klub, dečji restoran, prostrane sobe, dnevna i večernja zabava i relativna blizina aerodroma čine koncept u kojem je veliki deo porodičnog odmora već osmišljen – ostaje samo da svako izabere kako želi da provede dan. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo