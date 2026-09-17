Uskoro se uklanja "Staklenac" u centru Beograda: Umesto tržnog centra gradi se metro stanica duboka 33 metra
"Staklenac" na Trgu Republike uskoro postaje prošlost. Na njegovom mestu planirana je izgradnja metro stanice, što će promeniti izgled jednog od najpoznatijih prostora u centru Beograda. Tržni centar otvoren je 1989. godine, na prostoru na kojem su se ranije nalazili metalni kiosci. Iako je od početka zamišljen kao privremeni objekat, u centru grada je ostao više od tri decenije.
Prema najavama nadležnih, uklanjanje objekta trebalo bi da počne do kraja godine. Oko 75 odsto vlasnika lokala već je rešilo imovinsko-pravne odnose, dok se za preostale proces još vodi.
- Privremeni objekat bio je preteča nekadašnjih tržnih centara i bio je centar biznisa. Nažalost, odavno se ovde ne dešava neka velika poslovna aktivnost, a 46 vlasnika lokala koji su u samom objektu trenutno su u procesu isplate od strane Vlade Republike Srbije - naveo je gradski menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković.
Kada će "Staklenac" biti uklonjen zavisi od završetka procesa isplate.
Buduća stanica Trg Republike projektovana je na tri podzemna nivoa, sa peronima na dubini od 33 metra i nosećom konstrukcijom na oko 55 metara, i predstavljaće centralnu transfernu tačku beogradskog metroa.
Kao glavno ukrštanje prve dve linije, direktno će spajati uže gradsko jezgro sa Železnikom, Banovim brdom, Savskim trgom i Mirijevom, kao i sa Bežanijom, Novim Beogradom, Slavijom i Zvezdarom.
Zbog lokacije u istorijskom delu Beograda, predviđena su i arheološka istraživanja.
Kurir.rs/ Euronews