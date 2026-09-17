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"Staklenac" na Trgu Republike uskoro postaje prošlost. Na njegovom mestu planirana je izgradnja metro stanice, što će promeniti izgled jednog od najpoznatijih prostora u centru Beograda. Tržni centar otvoren je 1989. godine, na prostoru na kojem su se ranije nalazili metalni kiosci. Iako je od početka zamišljen kao privremeni objekat, u centru grada je ostao više od tri decenije.

Prema najavama nadležnih, uklanjanje objekta trebalo bi da počne do kraja godine. Oko 75 odsto vlasnika lokala već je rešilo imovinsko-pravne odnose, dok se za preostale proces još vodi.

- Privremeni objekat bio je preteča nekadašnjih tržnih centara i bio je centar biznisa. Nažalost, odavno se ovde ne dešava neka velika poslovna aktivnost, a 46 vlasnika lokala koji su u samom objektu trenutno su u procesu isplate od strane Vlade Republike Srbije - naveo je gradski menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković.

Foto: Kurir Televizija

Kada će "Staklenac" biti uklonjen zavisi od završetka procesa isplate.

Buduća stanica Trg Republike projektovana je na tri podzemna nivoa, sa peronima na dubini od 33 metra i nosećom konstrukcijom na oko 55 metara, i predstavljaće centralnu transfernu tačku beogradskog metroa.

Kao glavno ukrštanje prve dve linije, direktno će spajati uže gradsko jezgro sa Železnikom, Banovim brdom, Savskim trgom i Mirijevom, kao i sa Bežanijom, Novim Beogradom, Slavijom i Zvezdarom.

Zbog lokacije u istorijskom delu Beograda, predviđena su i arheološka istraživanja.