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U protelom petogodišnjem periodu Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije postiglo je značajne rezultate na očuvanju i negovanju slobodarskih tradicija Republike Srbije, kulturi sećanja na poginule borce u svim ratovima i humanitarnim akcijama pomoći veteranima i članovima porodica poginulih veterana.

Mnogo je entuzijasta iz ovog Udruženja koji zaslužuju svaku pohvalu i priznanje nakon petogodišnjeg volonterskog rada. Ovog puta posebna pažnja usmerena je na Odeljak Udruženja koji je tek odnedavno zaživeo u Gornjem Milanovcu.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Iako malobrojni u odnosu na veće gradove sa većim brojem veterana, Gornjomilanovčani su se u kratkom vremenu odazvali na više značajnih aktivnosti Udruženja od kojih posebno treba istaći učešće u humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u KC Kragujevac; inicijativu da se udruženje uključi u manifestacije opštine Gornji Milanovac 17. septembra odavanjem počasti borcima i žrtvama Drugog svetskog rata, kao i i organizaciju posete Osnovnoj školi "Nadežda Petrović" Takovo, isturenom odeljenju Gornji Banjani.

Povodom dana oslobođenja grada od fašističkog okupatora 17.septembra, uz vojne počasti, na Gradskom trgu u Gornjem Milanovcu položeni su venci i cveće na spomen-obeležje borcima i žrtvama Drugog svetskog rata.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Nakon toga predstavnici Udruženja uputili su se u Osnovnu školu "Nadežda Petrović" Takovo, Odeljak u selu Gornji Banjani. Srdačan doček od strane učenika i nastavnog osoblja škole je bio događaj za ponos i pamćenje. Učionica, školska klupa, katedta, tabla i dečja graja namah su vratile veterane u detinjstvo i prve korake u životnu školu započetu pre više decenija.

Predstavnici Udruženja, veterani, učesnici u poslednjim ratovima za slobodu Srpskog naroda i republike Srbije, predstavili su Udruženje učenicima i nastavnom osoblju i evocirali uspomene iz ratnih dana 1999. godine na Kosovu i Metohiji.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Radoznali pogledi učenika i pažljivo slušanje bez daha najbolji su dokaz da je ovom uzrastu, pored planirane nastave iz istorije, potrebno dati i šira saznanja o nedavnim istorijskim događajima kroz kazivanje neposrednih učesnika.

1/10 Vidi galeriju Članovi udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije posetili su đake u školi Gornji Banjani. Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Pored naedenog, veterani iz ovog Udruženja su istakli da su sa oduševljenjem podržali Odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka kao garanta buduće bezbednosti i odberane Republike Srbije te da su sigurni da će Takovski i Gornjemilanovački kraj sa bogatom vojničkom i ratničkom tradicijom, ubuduće davati uzorne vojnike i po potrebi hrabre borce, a da će se neki od učenika ove škole opredeliti za profesionalnu vojnu službu.