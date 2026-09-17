Veterani posetili đake u Gornjim Banjanima! Oduševili mališane uspomenama i poklonima: "Radujemo se povratku vojnog roka!"
- Veterani Udruženja organa bezbednosti i vojne policije Srbije posetili su učenike u Gornjim Banjanima i predstavili im rad udruženja, uz prisećanje na ratne dane 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
- Đaci i nastavnici dočekali su goste srdačno, a veterani su školi uručili sportske rekvizite i poželeli deci uspeh u sportu.
U protelom petogodišnjem periodu Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije postiglo je značajne rezultate na očuvanju i negovanju slobodarskih tradicija Republike Srbije, kulturi sećanja na poginule borce u svim ratovima i humanitarnim akcijama pomoći veteranima i članovima porodica poginulih veterana.
Mnogo je entuzijasta iz ovog Udruženja koji zaslužuju svaku pohvalu i priznanje nakon petogodišnjeg volonterskog rada. Ovog puta posebna pažnja usmerena je na Odeljak Udruženja koji je tek odnedavno zaživeo u Gornjem Milanovcu.
Iako malobrojni u odnosu na veće gradove sa većim brojem veterana, Gornjomilanovčani su se u kratkom vremenu odazvali na više značajnih aktivnosti Udruženja od kojih posebno treba istaći učešće u humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u KC Kragujevac; inicijativu da se udruženje uključi u manifestacije opštine Gornji Milanovac 17. septembra odavanjem počasti borcima i žrtvama Drugog svetskog rata, kao i i organizaciju posete Osnovnoj školi "Nadežda Petrović" Takovo, isturenom odeljenju Gornji Banjani.
Povodom dana oslobođenja grada od fašističkog okupatora 17.septembra, uz vojne počasti, na Gradskom trgu u Gornjem Milanovcu položeni su venci i cveće na spomen-obeležje borcima i žrtvama Drugog svetskog rata.
Nakon toga predstavnici Udruženja uputili su se u Osnovnu školu "Nadežda Petrović" Takovo, Odeljak u selu Gornji Banjani. Srdačan doček od strane učenika i nastavnog osoblja škole je bio događaj za ponos i pamćenje. Učionica, školska klupa, katedta, tabla i dečja graja namah su vratile veterane u detinjstvo i prve korake u životnu školu započetu pre više decenija.
Predstavnici Udruženja, veterani, učesnici u poslednjim ratovima za slobodu Srpskog naroda i republike Srbije, predstavili su Udruženje učenicima i nastavnom osoblju i evocirali uspomene iz ratnih dana 1999. godine na Kosovu i Metohiji.
Radoznali pogledi učenika i pažljivo slušanje bez daha najbolji su dokaz da je ovom uzrastu, pored planirane nastave iz istorije, potrebno dati i šira saznanja o nedavnim istorijskim događajima kroz kazivanje neposrednih učesnika.
Pored naedenog, veterani iz ovog Udruženja su istakli da su sa oduševljenjem podržali Odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka kao garanta buduće bezbednosti i odberane Republike Srbije te da su sigurni da će Takovski i Gornjemilanovački kraj sa bogatom vojničkom i ratničkom tradicijom, ubuduće davati uzorne vojnike i po potrebi hrabre borce, a da će se neki od učenika ove škole opredeliti za profesionalnu vojnu službu.
Na kraju treba istaći da su učenici i nastavno osoblje, a posebno sportski nadarena deca iz ovog lepog planinskog sela, bili oduševljeni kada su im veterani uručili sportske rekizite poželeli im uspeh u sportu.