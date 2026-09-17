Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ručala je sa vladikom Petrom i korisnicima Crkvene kuhinje u Francuskoj ulici.

- Ovo je adresa na kojoj stanuje ljubav. U Francuskoj ulici Versko dobrotvorno starateljstvo deli obroke za sve one kojima su potrebni briga i solidarnost. Zajedno sa vladikom Petrom ručali smo sa korisnicima Crkvene kuhinje i darovali namirnice i sredstva za higijenu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.