Društvo
"Ovo je adresa na kojoj stanuje ljubav" Ministarka Stamenkovski na ručku sa vladikom Petrom i korisnicima Crkvene kuhinje (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ručala je sa vladikom Petrom i korisnicima Crkvene kuhinje u Francuskoj ulici.
- Ovo je adresa na kojoj stanuje ljubav. U Francuskoj ulici Versko dobrotvorno starateljstvo deli obroke za sve one kojima su potrebni briga i solidarnost. Zajedno sa vladikom Petrom ručali smo sa korisnicima Crkvene kuhinje i darovali namirnice i sredstva za higijenu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Ona je na kraju poslala jaku poruku: Budimo jedni uz druge.
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