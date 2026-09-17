Saša Milovanović, generalni direktor kompanije Mondo Inc, i Branislava Majdarević, Executive News Director, sa Jelenom Drakulić Petrović, generalnom direktorkom Ringier Serbia, Predragom Mihailovićem, glavnim i odgovornim urednikom Blica, i Sretenom Radovićem, direktorom Blic televizije.

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Medijska kuća Blic obeležila je sinoć 30 godina postojanja velikim koncertom u Beogradu, koji je okupio veliki broj zvanica iz javnog života – eminentne predstavnike politike, biznisa, kulture, šou-biznisa, medija i sporta.

1/10 Vidi galeriju Blic 30 godina Foto: Ringier

Pod jubilarnim sloganom LOVE. MOVE. LIVE., veče je bilo posvećeno ovom značajnom jubileju i najvažnijim trenucima koji su pratili razvoj Blica od osnivanja do danas. Poseban deo programa bio je dokumentarni film o tri decenije rada Blica, dok su brojni muzički nastupi dodatno upotpunili atmosferu večeri.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Među gostima proslave bili su i predstavnici menadžmenta Kurira i kompanije Mondo Inc, Saša Milovanović, generalni direktor kompanije Mondo Inc, i Branislava Majdarević, Executive News Director, koji su kolegama iz Blica čestitali 30 godina postojanjac i poželeli im još mnogo uspešnih godina.