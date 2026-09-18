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Odrastanje u multinacionalnim porodicama i u inostranstvu često donosi specifične izazove, naročito kada deca počnu da preispituju sopstveni identitet. Jedna takva priča, podeljena na društvenim mrežama, privukla je veliku pažnju javnosti i pokrenula ozbiljnu raspravu o vaspitanju i poreklu.

Jedan otac rešio je da javno podeli dilemu sa kojom se njegova porodica suočila u Frankfurtu u Nemačkoj, nakon što im je sin postavio pitanje koje ih je zateklo i nateralo na razmišljanje o tome kako usmeriti dete u mešovitom braku.

Ono što je mališana zbunilo jeste kako da se on predstavi drugima ako mu je otac iz Hrvatske, a mama iz Srbije.

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Foto: Youtube Printscreen

- Ja sam Hrvat, supruga je Srpkinja i već 10 godina živimo u Frankfurtu. Nacionalnost nam nikada nije predstavljala nikakav problem, sve dok nas sin nedavno nije pitao: "Jesam li ja Hrvat, Srbin ili Nemac?" On je rođen u Nemačkoj. Ja smatram da uopšte ne mora da bira i da može da bude ponosan na obe strane svoje porodice, dok supruga smatra da bi se trebalo sam jasno da se izjasni onako kako se oseća - stoji između ostalog u objavi koja je objavljena na Fejsbuk stranici "Njemačka bez stresa".

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Foto: Profimedia

Ova ispovest izazvala je stotine komentara. Mnogi su se javili sa istom situacijom, naglašavajući da je dete uvek ono što mu je i otac.

"Čije prezime nosi toj i nacionalnosti treba da pripada", pojedini su komentarisali ispod objave.

Takođe su bili glasni i oni koji smatraju da dete treba da prihvati obe kulture i da se diči sa time što može da kaže da je "pola, pola", a nisu izostali ni komentari da presudnu ulogu igra sredina u kojoj dete odrasta. Ova ispovest neosporno je otvorila pitanje sa kojim se susreću mnogi parovi u dijaspori.

Kurir.rs/Espreso

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