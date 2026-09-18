"Tata, da li sam ja Hrvat ili Srbin?" Dečak postavio nezgodno pitanje, usledila žestoka rasprava!
- Otac iz Hrvatske i majka iz Srbije žive u Frankfurtu, a sin ih je pitao da li je Hrvat, Srbin ili Nemac.
- Roditelji se ne slažu: otac smatra da ne mora da bira, dok majka misli da treba da se jasno izjasni.
- Objava je pokrenula stotine komentara i raspravu o identitetu dece iz mešovitih brakova.
Odrastanje u multinacionalnim porodicama i u inostranstvu često donosi specifične izazove, naročito kada deca počnu da preispituju sopstveni identitet. Jedna takva priča, podeljena na društvenim mrežama, privukla je veliku pažnju javnosti i pokrenula ozbiljnu raspravu o vaspitanju i poreklu.
Jedan otac rešio je da javno podeli dilemu sa kojom se njegova porodica suočila u Frankfurtu u Nemačkoj, nakon što im je sin postavio pitanje koje ih je zateklo i nateralo na razmišljanje o tome kako usmeriti dete u mešovitom braku.
Ono što je mališana zbunilo jeste kako da se on predstavi drugima ako mu je otac iz Hrvatske, a mama iz Srbije.
- Ja sam Hrvat, supruga je Srpkinja i već 10 godina živimo u Frankfurtu. Nacionalnost nam nikada nije predstavljala nikakav problem, sve dok nas sin nedavno nije pitao: "Jesam li ja Hrvat, Srbin ili Nemac?" On je rođen u Nemačkoj. Ja smatram da uopšte ne mora da bira i da može da bude ponosan na obe strane svoje porodice, dok supruga smatra da bi se trebalo sam jasno da se izjasni onako kako se oseća - stoji između ostalog u objavi koja je objavljena na Fejsbuk stranici "Njemačka bez stresa".
Ova ispovest izazvala je stotine komentara. Mnogi su se javili sa istom situacijom, naglašavajući da je dete uvek ono što mu je i otac.
"Čije prezime nosi toj i nacionalnosti treba da pripada", pojedini su komentarisali ispod objave.
Takođe su bili glasni i oni koji smatraju da dete treba da prihvati obe kulture i da se diči sa time što može da kaže da je "pola, pola", a nisu izostali ni komentari da presudnu ulogu igra sredina u kojoj dete odrasta. Ova ispovest neosporno je otvorila pitanje sa kojim se susreću mnogi parovi u dijaspori.
Kurir.rs/Espreso