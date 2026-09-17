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Neke slike ne traže objašnjenje. Dovoljno je nekoliko sekundi da dotaknu nešto duboko u čoveku, uspomenu, emociju, ljubav prema životu.

Upravo takav trenutak zabeležila je jedna unuka na veselju, kada je njen deka, potpuno prepušten pesmi, pokazao da godine zaista mogu da budu samo broj.

Dok su oko njega slavili, muzika je pogodila pravo u srce. Deka je zaplovio u sevdah, a njegova reakcija bila je toliko iskrena i emotivna da je snimak ubrzo počeo da osvaja društvene mreže. Bez glume, bez zadrške, samo čovek koji je u jednom trenutku zaboravio na godine i prepustio se pesmi.

Njegova unuka, koja ga je snimala, uz video je napisala poruku koja je mnogima izmamila osmeh, ali i suze:

- Svima želim da i sa 85 plus budete mladi duhom i da vas pesma ponese kao mog dedu. Šta mu mogu godine, kad je srce mlado.

I upravo ta rečenica možda najbolje opisuje ono što je ovaj deka pokazao.

Jer čovek ne ostari onda kada napuni određeni broj godina. Ostari onda kada prestane da se raduje. Kada prestane da igra, peva, voli, smeje se i dopušta srcu da ga povede.

Foto: Printscreen/ Instagram tamaraa.markovic

A ovaj deka je pokazao da se život ne meri brojem svećica na torti, već trenucima u kojima zaboravimo koliko imamo godina.

Njegov snimak dirnuo je brojne korisnike Instagrama, koji su u komentarima ostavljali poruke pune ljubavi i lepih želja.

- Lepota živa, nek je živ i zdrav još mnogo godina.

- Bravo za ovog divnog deku.

- Rasplaka me. Deka, živ bio, još 100 godina i ostao dete u duši.

- Kakva legenda! Svetu je potrebno još ovakvih ljudi!

- Plačem i gledam, u srce mi dirnu, deko. Da si živ i zdrav 100.

Možda baš zato ovaj video nije samo još jedan snimak sa veselja.

On je mali podsetnik na veliku stvar koju često zaboravimo - ne možemo zaustaviti godine, ali možemo odlučiti da im ne predamo svoju radost.

Neka nas ovaj deka podseti da treba igrati kada nam se igra, pevati kada nam se peva, zagrliti one koje volimo i pustiti pesmu da nas ponese.

Jer godine prolaze.