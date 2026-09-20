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Novčanik nije samo mesto za kartice i novac - u brojnim narodnim verovanjima upravo se njemu pripisuje simbolika finansijske sreće i obilja.

Jedan od najpoznatijih običaja jeste da se u novčaniku čuva lovorov list. Lovor je još od davnina simbol pobede, uspeha i blagostanja, pa se vremenom pojavilo i verovanje da može da posluži kao svojevrsni "magnet" za novac.

Prema ovom verovanju, dovoljno je staviti jedan suv i neoštećen lovorov list u pregradu novčanika u kojoj držite novčanice. Važno je da se list ne mrvi i da se povremeno zameni novim.

novčanik pun para
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ali nije samo ono što stavljate u novčanik važno. Prema feng šuiju i različitim verovanjima o privlačenju obilja, novčanik bi trebalo da bude uredan. Stari računi, nepotrebni papirići i stvari koje se mesecima gomilaju u njemu smatraju se simbolom zastoja.

Zato se savetuje da povremeno izbacite sve što vam više nije potrebno, uredno složite novčanice i tek tada dodate lovorov list.

Naravno, ne postoje naučni dokazi da lovor može da utiče na finansijsko stanje. Ipak, kao mali ritual koji simbolizuje sreću i prosperitet, već dugo ima svoje mesto u narodnim običajima.

Kurir.rs/ Blic žena

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