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Кaravan zdravlja, koji je do sada obuhvatio više od 85 gradova i opština širom Srbije, nastavljen je u Кraljevu, gde je izuzetno posećena tribina bila posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti i značaju ranog otkrivanja faktora rizika.

Pred velikim brojem građana govorili su prof. dr Nebojša Tasić, dr Snežana Plavšić i dr Milena Radovanović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Кraljevo.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Centralna poruka skupa bila je jasna - blagovremeno otkrivanje faktora rizika, redovne kontrole i zdrave životne navike imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova. Prevencija zato ostaje jedan od prioriteta zdravstvenog sistema i važan deo brige o zdravlju građana.

Već od ponedeljka u Domu zdravlja Кraljevo biće organizovani kardiovaskularni preventivni pregledi za građane. Time se razgovor sa stručnjacima povezuje sa konkretnim pregledima i mogućnošću da se rizici prepoznaju na vreme.

Poseban akcenat na tribini stavljen je na rano otkrivanje povišenog krvnog pritiska i drugih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja, kao i na značaj redovnih preventivnih pregleda i aktivnije brige o sopstvenom zdravlju.

Izuzetna posećenost tribine u Кraljevu potvrdila je veliko interesovanje građana za preventivne programe i neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Posle više od 85 gradova i opština, Кaravan zdravlja nastavlja da širi dostupnost prevencije širom Srbije, sa ciljem da zdravstvena zaštita bude bliža građanima, a rizici prepoznati pre nego što dovedu do bolesti.