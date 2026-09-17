Karavan zdravlja stigao u Kraljevo, od ponedeljka preventivni pregledi: Evo šta će građani sve moći da iskontrolišu
- Karavan zdravlja stigao je u Kraljevo, gde je tribina bila posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti i ranom otkrivanju faktora rizika.
- Od ponedeljka u Domu zdravlja Kraljevo počinju preventivni pregledi za građane, uz fokus na krvni pritisak i druge rizike.
Кaravan zdravlja, koji je do sada obuhvatio više od 85 gradova i opština širom Srbije, nastavljen je u Кraljevu, gde je izuzetno posećena tribina bila posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti i značaju ranog otkrivanja faktora rizika.
Pred velikim brojem građana govorili su prof. dr Nebojša Tasić, dr Snežana Plavšić i dr Milena Radovanović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Кraljevo.
Centralna poruka skupa bila je jasna - blagovremeno otkrivanje faktora rizika, redovne kontrole i zdrave životne navike imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova. Prevencija zato ostaje jedan od prioriteta zdravstvenog sistema i važan deo brige o zdravlju građana.
Već od ponedeljka u Domu zdravlja Кraljevo biće organizovani kardiovaskularni preventivni pregledi za građane. Time se razgovor sa stručnjacima povezuje sa konkretnim pregledima i mogućnošću da se rizici prepoznaju na vreme.
Poseban akcenat na tribini stavljen je na rano otkrivanje povišenog krvnog pritiska i drugih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja, kao i na značaj redovnih preventivnih pregleda i aktivnije brige o sopstvenom zdravlju.
Izuzetna posećenost tribine u Кraljevu potvrdila je veliko interesovanje građana za preventivne programe i neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.
Posle više od 85 gradova i opština, Кaravan zdravlja nastavlja da širi dostupnost prevencije širom Srbije, sa ciljem da zdravstvena zaštita bude bliža građanima, a rizici prepoznati pre nego što dovedu do bolesti.
- Naš cilj nije samo da govorimo o prevenciji, već da je učinimo dostupnom svakom građaninu Srbije. Posle više od 85 gradova i opština, nastavljamo istim putem - idemo tamo gde građani žive, razgovaramo sa njima i omogućavamo im da provere svoje zdravlje. Preventivni pregled danas može da spreči ozbiljnu bolest sutra - izjavio je prof. dr Nebojša Tasić.