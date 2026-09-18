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Već od početka sledeće nedelje u Srbiju stiže osetno zahlađenje sa severa Evrope, koje prekida period letnjih temperatura i donosi prve snežne pahulje na Kopaoniku i Goliji, najavio za Kurir televiziju je Ivan Ristić koji se bavi meteorologijom.

- Krajem septembra, već 23. u mesecu, kada zvanično počinje jesen, možemo očekivati i prve pahulje na Kopaoniku i Goliji. To znači da ćemo još samo dva do tri dana uživati u letnjim temperaturama, od 26 do 30 stepeni.

Od ponedeljka stiže hladni front sa severa Evrope, praktično sa Severnog pola, pa će temperatura tokom dana početi osetno da pada. U utorak će biti bar 10 stepeni hladnije nego danas, sa dnevnim maksimumom između 16 i 18 stepeni. Ulazimo u pravu jesen sa temperaturama tipičnim za sredinu oktobra, kada je uobičajeno da se živa u termometru kreće između 15 i 20 stepeni.

Jutra hladna i maglovita

Uprkos brzoj promeni vremena, prognoza nagoveštava da zahlađenje neće trajati neprekidno. Ipak, slojevito oblačenje i jakne biće neophodni već od naredne sedmice.

Foto: Oleg Gekman/Shutterstock

- Nakon zahlađenja krajem septembra i početkom oktobra, postoje velike šanse za Miholjsko leto - To je naš zlatni standard jeseni. Miholjdan je 12. oktobra, pa oko tog datuma uvek možemo očekivati stabilizaciju vremena. Jutra su tada hladna, ponegde i maglovita, sa temperaturama ispod 10, dok tokom dana živa u termometru prelazi 20 stepeni, što nam daje priliku da uživamo u lepom vremenu i šetnji. Ipak, kako ulazimo sve dublje u jesen, vreme je za odlaganje letnje odeće.

Od sledeće nedelje obavezno je slojevito oblačenje, a jakne gotovo da nećemo ni skidati. Trenutno, dok traju ove letnje temperature, još uvek možemo nositi kratke rukave, ali se od sledeće nedelje sve menja.

Kako dalje objašnjava Ristić, procepi u padavinama i dalje prave ozbiljne probleme rečnim vodostajima.

- Što se tiče snega na Goliji, to su bile samo sporadične pahulje - čisto kao pojava, bez konkretnih padavina koje su nam preko potrebne jer su vodostaji naših reka izuzetno niski. Jedino se Sava i reke iz crnogorskog sliva, poput Drine i Lima, još uvek dobro drže, dok su ostale reke i pritoke Velike i Zapadne Morave u velikom problemu.

Biće potrebno dosta vremena da se situacija popravi. Izuzetno jak El Ninjo podigao je globalnu temperaturu za 5 do 6 stepeni i izazvao lančanu reakciju širom planete. On je uticao na to da se na Atlantiku više ne formiraju cikloni koji preko Engleske i Srednje Evrope dolaze do nas i donose obilne padavine. Tih ciklona za sada nema, i dok čekamo promene u prognozi, situacija ostaje nepromenjena.

05:25 Ivan Ristić: Od sledeće nedelje slojevito oblačenje, sledi nam hladni talas Izvor: Kurir televizija

Jesen hladnija nego inače

Kasna jesen bi mogla da bude znatno hladnija nego prethodnih godina.

- Ako se nastavi trend blokade ciklona, drugi deo jeseni - krajem oktobra i tokom novembra, mogao bi doneti osetno hladnije vreme. Prvi sneg u nižim predelima i u Beogradu možemo očekivati u trećoj dekadi novembra, oko 26. u mesecu, odmah posle Aranđelovdana, kada obično i pada. Nekada, dok je klima bila stabilnija, sneg je znao da padne već početkom novembra. Ostaje da vidimo da li će nas i ove godine iznenaditi ranije.

Očekuje nas oštra zima

Za razliku od prošle, predstojeća zima doneće više snega i mrazeva, ključnih za prirodnu ravnotežu.

- To znači da ćemo ove godine konačno moći da uživamo u snegu. Prošle zime smo ga, na sreću, imali u manjoj meri, što je bilo veoma važno jer ste videli koliko je voće rano rodilo i koliko smo ove godine uživali u plodovima. Ipak, mislim da nas ove zime očekuje za nijansu više snežnih padavina, ali i mrazeva. Ti mrazevi su nam izuzetno važni jer prirodno regulišu biljni i životinjski svet.

Foto: Shutterstock

Za kraj je poručio da nije isključeno da grejna sezona krene ranije.

- Sledeće nedelje grejna sezona već počinje u brdsko-planinskim predelima. Što se tiče urbanih sredina, uslov za početak je da srednja dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni tri dana zaredom. Na primer, kada bi se sledeće nedelje navukli oblaci, uz kišu i sneg na planinama, stekli bi se uslovi za početak grejanja.

Da podsetim gledaoce, prošle godine je sezona krenula već 1. oktobra zbog jakog zahlađenja. Na Kopaoniku je tada, 3. oktobra, palo čak 60 centimetara snega, dok je u Beogradu izmereno svega 6 stepeni. Predstojeće srede takođe možemo očekivati prve snežne padavine na planinama.

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Kurir.rs

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