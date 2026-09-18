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U Srbiji postoje mesta za koja se vezuju neobične priče i verovanja o posebnoj energiji koja navodno dolazi iz zemlje. Jedno od njih su takozvani Najdanovi krugovi, za koje pojedini posetioci tvrde da na njima osećaju neobične promene u telu i raspoloženju.

O neobičnom mestu i iskustvu koje je tamo doživeo govorio je i TikToker pod nikom "Blue Cow List", koji je svojim pratiocima pokazao kako izgleda boravak u jednom od Najdanovih krugova.

Kako je opisao, na mestu je proveo svega nekoliko minuta, a utisak koji je poneo sa sobom bio je, kako kaže, veoma neobičan.

Najdanovi krugovi

- U Srbiji postoji krug u kome smete samo da budete 5 minuta. I to zbog velike kosmičke energije. Poznati su kao Najdanovi krugovi. To su mesta za koja se veruje da imaju posebno "biološko zračenje" iz zemlje - naveo je on.

Ime su, kako je dodao, dobili po Najdanu Rakiću, koji ih je pronalazio pomoću viska i radiestezijskih metoda.

Foto: Vladimir Šporčić

- Postoje brojna lična svedočenja ljudi koji tvrde da osećaju toplotu, peckanje, olakšanje bolova ili više energije. Evo, već je četvrti minut. Moram da napuštam ovo mesto, i mogu vam reći da je neverovatan osećaj. Ako vas put nekada navede na ovo mesto, provedite nekih 5 minuta i napunite se kosmičkom energijom - zaključio je.

Kako kažu meštani, od 1999. pa sve do Najdanove smrti, do 2006. godine bio je red automobila duž cele ulice, a ljudi su dolazi iz svih krajeva Srbije. Posle je poseta oslabila, mada, i danas ima onih koji izlaz iz svojih zdravstvenih problema traže upravo u ovom parčetu ulice.

Jelka Petrović, u okviru čijeg imanja se nalaze "Najdanovi krugovi" ispričala je ranije da je deda Najdan 1999. godine pronašao i označio ovo mesto, gde je pravo prirodno pozitivno zračenje.

Meštani hteli da se obogate

- On je pronašao 47 kvadrata, tri i po metra u svim pravcima od stuba, a ne na putu. To su pomerili meštani. Sada nema mnogo ljudi koji dolaze, bilo je ranije kada je deda Najdan bio živ. Ljudi treba da osete neke mraviće kad uđu u krug, po nogama, po telu, tamo gde je bolno mesto hoće jače da zaboli. Tako je deda Najdan rekao - rekla je Jelka Petrović za "Espreso", i dodala da su se "pravila izlečenja" menjala.

Foto: Filip Plavčić

Kako kaže, meštani su mislili da će se obogatiti jer se baš u njihovom selu nalazi lečilište pozitivnim zračenjem, pa su menjali pravila.

- Od početka je bilo da se dolazi tri puta, dva dana po 20 minuta, pa 13. dan opet 20 minuta. Kad je deda Najdan umro, onda se to promenilo. Dolazilo se dva dana po pola sata pa onda opet 13. dan pola sata. Ma, to se menjalo opet. A i meštani su puno doprineli jer su mislili da će da se obogate od toga. Ali ništa, nikakav novac od toga nije došao - ispričala je Jelka.