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Milan Levar bio je Hrvat iz Gospića koji je tokom rata odbio da učestvuje u zločinima nad srpskim civilima i o njima svedočio Haškom tribunalu. Dve godine nakon što je Tribunal tražio da mu se obezbedi zaštita, Levar je ubijen u eksploziji podmetnutoj u dvorištu njegove automehaničarske radionice.

Gospićem je odjeknula eksplozija

Nešto iza 15 sati 28. avgusta 2000. godine Gospićem je odjeknula eksplozija. Kada je utihnula, mrtvo telo Milana Levara pronašao je njegov sin Leon. Bomba podmetnuta na plinsku bocu ubila je čoveka koji je svedočio o ubistvima srpskih civila u Lici ratnih devedesetih godina.

Samo četiri meseca pre ubistva Mirko Norac je izjavio: "Milan Levar je osoba koju niko ozbiljno ne shvata, zbog psihičke bolesti je izbačen iz srednje vojne škole, u više navrata pokušao je samoubistvo, sklon je lažima, prevarama, preuveličavanju i izmišljotinama".

Milan Levar Foto: Printscreen Facebook/ printscreen Youtube VIDA Info

Tada je Levar iza sebe već imao svedočenje pred istražiteljima suda u Hagu, ali na sud nikada nije došao da svedoči. Nasilna smrt ga je sprečila u tome.

Marko Norac, koji je pokušao da diskredituje Levara za života, ubrzo je nakon njegove smrti pobegao pred optužnicom za ratne zločine. HDZ-ov lički šerif Darko Milinović izvodio je performanse vezujući se lancima zbog progona generala, časne sestre su po Splitu i Sinju nosile majice s Norčevim likom, policijski specijalci su odbijali zapovesti. Na kraju je Norac nakon dosta godina osuđen za ratni zločin. Davno je već izašao iz zatvora i ima uspešnu kompaniju, a u zatvoru mu nije bilo toliko teško, pa je uspeo i da se oženi, piše "Index.hr".

Osuđen je i Tihomir Orešković, koji je bio osumnjičen za ubistvo Milana Levara. Pedesetak ubijenih civila tako je dobilo barem nekakvu pravdu, ali onaj ko je govorio o tome kako su ubijeni i po čijem naređenju je takođe ubijen.

Levar je ubijen 28. avgusta 2000. godine Foto: Printscreen Facebook/ printscreen Youtube VIDA Info

Svi ti događaji nisu pomogli da se otkrije, privede i osudi ubica Milana Levara čija je udovica pre nekoliko godina utvrdila da ubicu viđa svakog dana.

"Ovde vlada zavet ćutanja"

Ime onoga za koga smatra da je ubio Levara rekla je i policiji i nekadašnjem glavnom državnom tužiocu Mladenu Bajiću. Policija je 14 godina nakon ubistva raspisala nagradu od 100.000 kuna za informaciju koja bi dovela do počinitelja.

- Prasnula sam u smeh. Pomislila sam da bi meni ta svota mogla dobro da dođe jer sam ionako rekla ko je ubica mog supruga. Šta oni očekuju? Da će im neko doći s pisanom izjavom: "Evo, to je ubica, imam dokaz, dajte mi novac". Ovde vlada zavet ćutanja, uvek se neko nekoga boji ili se boje da će izgubiti posao ili pak da će izgubiti glavu. I onda govore meni. A ja kaže, što meni pričate, idite u policiju, ali niko neće. Ubica neće priznati pa niko neće svoj život da proda za 100.000 kuna. Ne znam, možda novac uzme neko kome je životno potreban, ali tada će nestati sa ove planete, inače će ga suradan ubiti - rekla je Vesna Levar ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Još 1998. godine Haški sud je zatražio od policije da zaštiti Levara.

Odbio promenu identiteta

Instagram stranica "Istorija Srba i Srbije", podseća da je Milan Levar tokom rata odbijao da izvršava naredbe suprotne opšteljudskim vrednostima i njegovim ličnim, visokim moralnim uverenjima. Godine 1997. svedočio je pred sudom u Hagu o ratnim zločinima Hrvatske vojske nad civilima, uglavnom srpske nacionalnosti, u Gospiću.

Dostojanstveno je podnosio sve pretnje smrću upućene njemu i članovima njegove porodice zbog njegove borbe za istinu.

Kurir/ Istorija Srba i Srbije/ Telegraf.rs/ Index.hr