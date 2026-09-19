Slušaj vest

Kalendarska jesen 2026. godine zvanično počinje u sredu, 23. septembra. Sredinom meseca temperatura je naglo pala, pa je vreme nagovestilo dolazak hladnijih dana.

Nakon toga, usledili su topliji dani pa se nametnulo pitanje da li će se leto ipak produžiti.

Pred nama je prosečno topao, ali padavinama nešto bogatiji oktobar koji donosi umerene jesenje uslove uz prijatnu, topliju završnicu meseca. Dok nas u trećoj dekadi očekuju temperature i do dva stepena iznad proseka, ukupne padavine premašiće višegodišnje proseke širom zemlje.

U Srbiji se očekuje topla jesen sa količinom padavina u granicama proseka. Tokom jesenje sezone prognozira se broj letnjih dana u nižim predelima, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, u intervalu od 15 do 25, a na planinama do 4 dana.

Meteorolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović kaže da će u oktobru biti toplo, sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.

- U oktobru se očekuje prosečno toplo vreme sa srednjom maksimalnom temperaturom u nižim predelima od 18 do 22 stepena, a srednjom minimalnom temepraturom od sedam do 11 stepeni. Takođe, u oktobru ima izgleda da bude do tri letnja dana, odnosno do tri dana sa maksimalnom temperaturom iznad 25 stepeni. Treba očekivati i prve jutarnje mrazeve, u planinskim predelima se prognozira od 4 do 10 dana sa jutarnjom temperaturom nižom od nula stepeni, a u nižim predelima tri dana sa jutarnjim mrazem.

Ilustracija Foto: Kurir/T. Ilić

Kada je reč o padavinama, ukupna količina padavina u oktobru bi bila iznad višegodišnjih proseka i to u nižim predelima od 40 do 80 mm, a u planinskim predelima do 90 mm, s tim da bi broj dana sa padavinama bio od devet do 12 dana, u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima do 14 dana sa padavinama, navodi.

Da li će biti Miholjskog leta?

Miholjsko leto, odnosno period suvog i toplog vremena u prvoj polovini oktobra, u vreme Miholj dana (12. oktobar-Sv.Kirijak Otšelnik-Miholj dan) prema klimatološkim analizama podataka iz poslednjih pedesetak godina predstavlja karakteristiku našeg područja i pojavu koja se beleži skoro svake godine.

- S obzirom na narodnu tradiciju da je ovaj period toplog i suvog vremena postojao i ranije, pa je na taj način i zabeležen u kolektivnom predanju i narodnoj tradiciji. No, treba istaći da postoje retke godine kada taj period bude kraći i ne tako izražen. Za sada ne možemo pouzdano reći da će biti izražen i ove godine, s obzirom da prema aktuelnim prognostičkim produktima ima izgleda da početkom oktobra, kao i u poslednjoj dekadi oktobra srednja temperature bude i do dva stepena iznad proseka - navodi Mihajlović u svojoj vremenskoj prognozi.

Prvi jutarnji mrazevi u oktobru

Mogući mrazevi u aprilu Foto: RINA

U narednih petnaestak dana, prema rečima meteorologa Mihajlovića, se ne očekuje značajniji pad temperature, a kada je reč o hladnom talasu, njega treba posmatrati pre svega u odnosu na višegodišnje prosečne vrednosti.

- Naime, da bi određeni period vremena identifikovali i imenovali kao hladan talas potebno je da temperature vazduha bude značajnije niža od srednjih vrednosti za taj period u periodu od nekoliko dana (pet dana). S obzirom da do kraja septembra, kao i u oktobru, očekujemo srednje temperature iznad prosečnih vrednosti nema pouzdanih informacija o najavi hladnog talasa, a što svakako ne isključuje da bi u pojedinim danima imali niže vrednosti temperature, a kao što je napomenuto, u oktobru se očekuju i prvi jutarnji mrazevi - navodi Mihajlović.

Kada bi mogao da padne prvi sneg u nižim predelima?

Mihajlović ističe da postepeno izlazimo iz najtoplijeg dela godine. Kada je reč o prvom snegu u nižim predelima, za sada ne postoje pouzdani i verifikovani prognostički produkti na osnovu kojih bi bilo moguće dati relevantnu prognozu prvog snega u nižim predelima.

- U ovom prelaznom periodu, uz prodore hladnijeg vazduha (hladan atmosferski front) treba očekivati svežija jutra i nižu maksimalnu temperature vazduha, a što se tiče padavina to bi bila kiša ili pljuskovi. No, za konkretne datume potrebno je svakodnevno pratiti informacije Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao jedine relevantne institucije u oblasti prognoze vremena i izdavanja upozorenja na opasne meteorološke pojave. Podsećanja radi najraniju pojavu snega u Beogradu, prema istorijskim podacima meteoroloških osmatranja, zabeležili smo 7. oktobra daleke 1897. godine, ali srednji datum pojave prvog snega (srednja vrednost svih datuma prvog snega) u Beogradu je 23. novembar - zaključuje Mihajlović.

Vremenska prognoza po nedeljama

Foto: Oleg Gekman/Shutterstock

Od 14.9. do 20.9.2026.

Kako navode iz RHMZ-a, nedeljna temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do +2°C. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 22°C do 29°C. Verovatnoća oko 60% da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, od 3 mm do 11 mm.

Od 21.9. do 27.9.2026.

Nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do +2°C. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 20°C do 26°C. Verovatnoća oko 50% da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina oko prosečnih vrednosti, u intervalu od 6 mm do 15 mm, na planinama do 24 mm.

Od 28.9. do 5.10.2026.