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Nije bilo teško primetiti da Aleksandar Vasiljković zna mnogo. Pitanja je rešavao brzo i sigurno, a kada je zajedno sa nekadašnjim košarkaškim reprezentativcem Jugoslavije Bogoljubom Đurićem izašao pred Tragača Dušana Macuru, njih dvojica napravili su ogromnu prednost.

Ali ono zbog čega će Aleksandra mnogi pamtiti nije broj koraka u "Poteri", niti 1,2 miliona dinara koje su osvojili.

Već ono što je odlučio da uradi sa svojim delom nagrade.

Aleksandar, doktorand fizike na Kembridžu, u završnu rundu uneo je 800.000 dinara, dok je Bogoljub dodao još 400.000. Zajedničkim snagama stigli su do 19 koraka prednosti, a Dušan Macura nije uspeo da ih sustigne.

Jovan Memedović u kvizu Potera Foto: RTS Printscreen

Bio je to trenutak za slavlje. Milionski dobitak, aplauz, osmesi i pitanje koje se samo nametalo - šta će uraditi sa novcem?

Aleksandar je imao odgovor.

Deo nagrade odlučio je da pokloni za lečenje dečaka Đorđa Bukvića, koji ima autizam i boluje od epilepsije.

A novac nije odlučio da pokloni nekom nepoznatom - pomoć je namenio dečaku kojeg poznaje iz svog komšiluka. Njegova majka radi u obližnjoj pekari, a Aleksandar je znao da se porodica već suočavala sa teškom situacijom.

Aleksandar Vasiljković u kvizu Potera Foto: RTS Printscreen

Kako je ispričao nakon emisije, prethodne godine neko je iz te pekare ukrao kutiju u kojoj su se prikupljali dobrovoljni prilozi za dečakovo lečenje.

Zato je odlučio da pomogne baš njemu.

- Kad se iznos oporezuje, trećinu od preostalog iznosa uplatiću u humanitarne svrhe za lečenje Đorđa Bukvića - rekao je Aleksandar nakon pobede.

Od ostatka nagrade planirao je da počasti porodicu, prijatelje i kolege, a potom sa suprugom otputuje u Portugaliju.

I upravo u toj jednostavnoj odluci možda se najbolje vidi ko je Aleksandar Vasiljković.

Jer iza ogromnog znanja, koncentracije i brzine stoji mladi čovek koji nije zaboravio ljude iz svog komšiluka.

Finalna potera Foto: Adrenalin produkcija

U "Poteri" pokazao šta zna

U "Poteri" je sve počelo kao igra znanja, ali je vrlo brzo postalo jasno da Aleksandar neće biti običan takmičar.

U završnoj rundi odgovarao je brzo i sigurno, a sa Bogoljubom je napravio čak 19 koraka prednosti. Tragač Dušan Macura krenuo je za njima, ali nije uspeo da ih sustigne.

U nastavku je Bogoljub preuzeo vođstvo u ključnim trenucima i uspeo čak pet puta da vrati Tragača unazad. Nekoliko grešaka Macure bilo je dovoljno da prednost dvojice takmičara ostane sačuvana do kraja.

Milion i 200.000 dinara bio je njihov. Ali, Aleksandar u tom trenutku nije mislio na skupe stvari, automobile i luksuz. Mislio je na dečaka i pomoć koja mu je potrebna.

Doktorand fizike na Kembridžu

Aleksandar je diplomirani fizičar i doktorand fizike na Univerzitetu u Kembridžu. U "Poteri" je pokazao ogromno znanje, koncentraciju i brzinu, a njegovo obrazovanje i interesovanja samo su deo priče o mladom čoveku koji je uspeh ostvario daleko od svoje zemlje.