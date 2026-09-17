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Veliki broj originalnih informativnih, kao i zabavnih televizijskih formata – Kurir televizija, televizija za celu Srbiju

Kurir televizija je pozicionirana među najgledanijim kablovskim kolažnim televizijama u mrežama u kojima je dostupna. Ovaj uspeh rezultat je snage brenda Kurir.

Program naše televizije, kolažnog tipa, zasnovan je prevashodno na informativnim, ali i zabavnim sadržajima koje su gledaoci, pokazujući svoje poverenje i lojalnost, prepoznali kao svoj izbor. Ako uzmemo u obzir da svakog radnog dana Kurir televizija proizvede više od deset sati premijernog programa, jasno je da se program naše televizije izdvaja bogatstvom i raznovrsnošću sadržaja. Rast gledanosti Kurir televizije rezultat je programa koncipiranog po meri gledalaca različitih generacija, a karakteristika ove televizije od prvog dana rada je veliki broj originalnih TV formata. Uređivačka politika vodi se motivom da našim gledaocima uvek ponudimo pravovremene i proverene informacije, zanimljive sadržaje, atraktivne i intrigantne priče, relevantne i renomirane sagovornike, kao i pažljivo biran filmski i serijski program. Naša kvalitativna prednost jesu svakako emisije s voditeljima koje proizvodimo i emitujemo svakodnevno ili na nedeljnom nivou.

INFORMATIVNE EMISIJE KOJE NA KURIR TELEVIZIJI EMITUJEMO SEDAM DANA U NEDELJI

BRZE VESTI Pet minuta pre svih

I dalje pet minuta pre svih saznajte najvažnije vesti koje vam donose Dejan Drakulić, Nataša Đuričić, Ivana Jovanović i Aleksandar Krkobabić. Pet minuta pre svakog punog sata, počevši od 7.55 pa sve do 15.55. Ne dozvolite da zbog nedostatka vremena ne saznate najvažnije događaje dana, pogledajte „Brze vesti“i saznajte ukratko ono najvažnije.

Foto: Kurir

PODNEVNI DNEVNIK

11.55 Prva velika informativna emisija u toku dana. Svakog dana u 11.55 donosimo vam najrelevantnije informacije dana koje priprema najbolja informativna redakcija. Kroz popodnevni dnevnik vode vas Nikola Topalović, Jelena Tašković i Slaviša Veselinović. Budite informisani!

Foto: Kurir

CENTRALNI DNEVNIK 18.15 Centralna informativna emisija traje duže i nudi još više. Svakog dana najnovije informacije i događaji iz zemlje i sveta. Samo za vas analiziramo teme dana uz najeminentnije sagovornike i uključenja s terena. Sve što treba da znate čućete od Nikole Topalovića, Jelene Tašković i Slaviše Veselinovića.

Foto: Kurir

VEČERNJI DNEVNIK 21.55

Od ove sezone, ovu emisiju možete pratiti i tokom vikenda. Saznajte koji su događaji obeležili dan i šta ćete čitati u sutrašnjoj štampi! Svakog dana u nedelji od 21.55 uz vas su Nikola Topalović, Jelena Tašković i Slaviša Veselinović, koji sumiraju vesti dana i prelistavaju sutrašnju štampu. Budite u toku! INFORMATIVNE EMISIJE KOJE EMITUJEMO SVAKOG RADNOG DANA CRNA HRONIKA 19.00

Svakog radnog dana od 19 sati kratki format s voditeljkom Slađanom Nedeljković. Uvek na korak ispred ostalih kad je u pitanju segment novinarstva koji spada u oblast crne hronike, svakog radnog dana donosićemo našim gledaocima pravovremene, detaljne i proverene informacije s lica mesta i iz studija.

Foto: Kurir





USIJANJE

19.15 Goruće teme kroz burnu diskusiju do usijanja! Relevantni i renomirani gosti Silvije Slamnig i Jelene Pejović neće vas ostaviti bez odgovora na pažljivo birana pitanja koja će im biti postavljena u emisiji. Nijedna aktuelna tema neće proći ispod radara „Usijanja“. Suprotstavljeni stavovi i oštri argumenti put su ka istini, koju vam svakog radnog dana od 19.15 donose šarmantne Silvija i Jelena u razgovoru sa svojim gostima.

Foto: Kurir





OSTALE EMISIJE KOJE EMITUJEMO SVAKOG RADNOG DANA Početak dana i popodneva, uz jedinstvene priče i ekskluzive. REDAKCIJA 7.00

Gledaoci su pokazali da svaki radni dan rado započinju uz jutarnju kafu i lepe i šarmantne Olju Lazarević i Snežanu Petrović, glavnu urednicu jutarnjeg programa Kurir televizije pod nazivom „Redakcija“. Njih dve svakog jutra donose za vas najnovija dešavanja iz Srbije, regiona i celog sveta tokom svog trosatnog programa. Vrlo detaljan i studiozan pristup, uz brojne goste, priloge i uključenja s terena, jedini je pravi pristup svim aktuelnim dešavanjima, značajnim društvenim i političkim temama, nevezano za doba dana. Jutarnji program Kurir televizije je uticajan, gledan i podiže svest o kontinuiranim i trenutnim problemima i temama, često izazivajući lančanu reakciju, odnosno odjek u ostalim medijima. Gostovanja u studiju, uključenja dopisnika s terena, polemike na goruće teme unose dinamiku u ovaj program, čineći ga jednim od najjačih tržišnih igrača među sličnim formatima. Započnite dan u dobrom društvu s pravim informacijama, svakog radnog dana od 7.00 sati na Kurir televiziji!

Foto: Kurir





PULS SRBIJE 12.10

Nešto kasnije tokom dana, publika Kurir televizije navikla je da im dobar dan požele Nikola Miloradović i Milica Janković, voditelji ove emisije. Osetite kako pulsira Srbija svakog radnog dana. Najširi spektar društvenih tema, autentične priče i brojni zanimljivi gosti približiće vam sva dnevna dešavanja na nivou Srbije. Nećemo vas ostaviti ravnodušnima, ubrzajte dan uz priče koje podižu puls!

Foto: Kurir

VIKEND EMISIJE PULS SRBIJE VIKEND subotom i nedeljom od 12.10 Osetite kako Srbija pulsira i vikendom. Kruna Una Mitrović donosi za vas subotom i nedeljom od 12.10 informacije o najbitnijim događajima. Najširi spektar društvenih tema, autentične priče i ekskluzivni gosti približiće vam sva dešavanja tokom vikenda na nivou Srbije. Nećemo vas ostaviti ravnodušnima, ubrzajte dane vikenda uz priče koje podižu puls!

Foto: Kurir





NEISPRIČANO subotom od 22.15

Svaka neispričana priča kao da se nije ni dogodila, ostaje nevidljiva i nepriznata. Dajemo vam mogućnost da čujete upravo njih. Sudbina je, kako mnogi veruju, sila koja određuje život svakog pojedinca i od koje se ne može pobeći. Verovali u to ili ne, životne priče mnogih ljudi su dosta dinamičnije i neobičnije od ostalih. Upravo takve priče iznose gosti ove emisije svake subote od 22.15. Svoju dušu otvaraće voditeljki Jeleni Pejović i gledaocima Kurir televizije. Sasvim iskreno i emotivno, baš onako kako jeste. Ne propustite priliku da čujete svaku životnu priču koja zavređuje pažnju.

Foto: Kurir





CRVENI KARTON

subotom od 23.10 Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva! Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton!

Foto: Kurir







BOGAT FILMSKI I SERIJSKI PROGRAM Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi u prepoznatljivim terminima. SERIJE U FOKUSU DINASTIJA

radnim danima od 17.00 i 23.10 Tokom osamdesetih godina bila je jedna od najgledanijih serija na svetu, a na prostoru čitave bivše Jugoslavije, gde je prikazivana sredinom osamdesetih godina, imala je kultni status. Prepoznatljiva muzika iz serije probudiće nostalgiju kod mnogih, a interesantna radnja, spletke, intrige i razotkrivanja najdubljih tajni privući će pažnju onih koji će je sad prvi put gledati. Glavni likovi su naftni magnat Blejk Karington, njegova nova supruga Kristl, kao i njegova bivša supruga Aleksis. Legendarna serija napokon se vratila pred gledaoce u Srbiji, nakon više od trideset godina.

Foto: Kurir





SULTANIJA KOSEM svakog dana od 20.50 Ogromno carstvo koje je Sulejman ostavio iza sebe nastavilo je da oblikuje sudbine miliona ljudi. Iza visokih zidina palate smenjivale su se generacije, ali borba za uticaj nikad nije prestajala. Sudbina države krojila se u odajama sultanija. Pred Osmanskim carstvom otvorilo se novo poglavlje, ispunjeno neizvesnošću i velikim preokretima. U njegovom središtu naći će se žene koje su spremne da se do poslednjeg daha bore za svoje mesto pod suncem i moć koja menja sudbine. Njihove odluke odrediće budućnost generacija koje dolaze. Priča o epohi koju je započela sultanija Hurem. Priča o ženi koja će promeniti sve, ženi koja je iz senke vladala svetom — sultaniji Kosem.

Foto: Kurir





ISTANBULSKA NEVESTA radnim danima od 22.15 Sureja je veoma lepa, samouverena mlada devojka, koja je rasla kao siroče. S obzirom na to da nije imala roditelje da je štite, sama je izlazila na kraj sa svim životnim nedaćama, što ju je učinilo jakom i spremnom i za naizgled nesavladive izazove sudbine. Život joj se promenio iz korena kad je upoznala Faruka — bogatog i harizmatičnog biznismena, koji ju je osvojio već pri prvom, slučajnom susretu.

S obzirom na to da je odrasla u velikom gradu, Sureja je moderna lepotica, a takav utisak ostavlja i nešto stariji Faruk. Međutim, uprkos savremenom izgledu, bogataš je zapravo od detinjstva bačen u čvrste okove tradicije. Ne znajući da se iza maske čoveka širokih shvatanja krije rob običaja, koji se još drži za majčin skut, Sureja je pristala da se uda za njega. Kao njegova nevesta, spakovala je kofere i iz Istanbula se preselila u srce Anadolije, gde vreme kao da je stalo. Istanbulska mlada prvo se suočila s gospođom Esmom, svojom dominantnom svekrvom kojoj su potčinjeni svi ukućani ogromnog imanja. Surejina jetrva Ipek mašta o tome da sedne na majčin presto, a tu su i Farukova problematična braća Fikret, Osman i Murat. Dok se njegova supruga bude borila za svoje mesto u vili, Faruk će morati da se suoči s neprijateljem koga nije očekivao.

Foto: Kurir



