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Selo Točka kod Požarevca jedno je od najneobičnijih sela u Srbiji. Tamo kuće više liče na palate nego na seoske domove.

Na fasadama zlato i gipsani lavovi, unutra mermer, skupi brendirani nameštaj, Versaće detalji i po pet kupatila. Neke vile imaju i deset spavaćih soba. A kada vlasnici odu nazad u Austriju, Nemačku, Švajcarsku ili Italiju - ostaju prazne.

Ako postoji mesto u Srbiji u kojem se na svakom koraku vidi koliko je gastarbajterski rad promenio jedno selo, onda je to Točka.

Foto: RINA

U Točki je teško pronaći meru. Ako je kuća velika, sledeća mora biti još veća. Ako je fasada raskošna, dodaju se pozlata, mermer i gipsani lavovi. Neke vile imaju i po pet kupatila, a njihovi vlasnici, kako pričaju meštani, ponekad ni ne stignu da koriste sva.

Ovo malo selo godinama važi za jedno od najbogatijih u Srbiji, a za njegov današnji izgled zaslužni su uglavnom gastarbajteri. Još šezdesetih i sedamdesetih godina mnogi su otišli u Austriju i druge zemlje zapadne Evrope, tamo radili i zarađivali, a novac ulagali u rodni kraj.

Tako su u Točki počele da niču kuće koje više podsećaju na palate nego na seoske domove. Mermer, stilizovani nameštaj, pozlaćeni detalji, raskošne kapije i ogromne fasade postali su svojevrsni zaštitni znak sela.

1/9 Vidi galeriju Selo Točka Foto: RINA

A uz raskoš je, prema svedočenjima meštana, stiglo i nadmetanje.

Ko će imati veću kuću? Ko će napraviti raskošniju ogradu? Ko će uložiti više novca?

U ranijim pričama o Točki meštani su govorili i o ozbiljno narušenim komšijskim odnosima, pa čak i pretnjama, upravo zbog tog nadmetanja.

Pojedine kuće imaju stotine kvadrata, a neke i više od 1.000. U jednoj od njih, prema snimku koji je objavio TikToker Uroš Božić, nalazi se čak pet kupatila. U drugoj su detalji sa prepoznatljivim Versaće motivima, dok ukrasni lavovi na fasadama i kapijama ostavljaju utisak da je pravilo jednostavno - što upadljivije, to bolje.

Ali iza svega toga krije se mnogo tiša priča.

"Ima mnogo para, ali nema ljudi", kaže jedna meštanka u snimku.

Jer veliki deo onih koji su napravili ove kuće i dalje živi u inostranstvu. Prema ranijim podacima o selu, oko 80 odsto meštana radi van Srbije, pa se Točka naročito "probudi" kada gastarbajteri dođu tokom leta.

Ostatak godine raskošne kuće uglavnom ćute iza visokih ograda.

Upravo je to najveći paradoks Točke - novac je promenio izgled sela, ali nije zaustavio njegovo pražnjenje. Naprotiv, iza ogromnih kuća često nema nikoga.