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Usluga "Lična karta vaše nepokretnosti" je prvi rezultat novog vida komunikacije sa građanima "Direktno direktoru" koji je pokrenuo v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić

"Lična karta vaše nepokretnosti' građanima obezbeđuje sve informacije o njihovim nepokretnostima i to potpuno besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima RGZ-a u Srbiji. Taj dokument svakom pojedincu daje jasne informacije o tome šta poseduje i koja su prava na nepokretnosti upisana u katastar. 'Lična karta vaše nepokretnosti' je dokument koji sadži podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima i o evidentiranim teretima i napomenama", navodi Babić i dodaje:

Foto: Republički Geodetski Zavod

"U obraćanjima 'Direktno direktoru' nedvosmisleno se, kao najupečatljivija, izdvojila potreba građana da lako i jednostavno dobiju dokument u kom, popularno rečeno, 'crno na belo', piše sve o nepokretnostima koje poseduju. Strah od gubitka krova nad glavom jedan je od najvećih ljudskih strahova, a zadatak države je da pomogne građanima da se taj strah otkloni. U tom procesu, Republički geodetski zavod svojim radom i kroz projekat 'Svoj na svome' preduzima sve neophodne korake i garantuje sigurnosti prava svojine.