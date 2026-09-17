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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas u Brajkovcu i razgovarala s građanima.

"Danas smo u Brajkovcu razgovarali sa meštanima, porodicama, borcima, penzionerima i drugim građanima", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Ne smemo biti zatvoreni u kabinetima i kancelarijama. Moramo biti prisutni svuda tamo gde su ljudi kojima je potrebna institucionalna podrška.

Naš cilj je da porodice stanu na svoje noge, da imaju krov nad glavom, stabilan izvor prihoda, svoje radno mesto, sigurnost i podršku institucija.