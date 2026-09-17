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Onog trenutka kada se na Studentskoj listi nisu našli oni koji su, najverovatnije to očekivali, poput rektora Vladana Đokića, tužiteljke u penziji Jasmine Paunovići ili profesora Mila Lompara, stvorio se bunt koji je otkrio nove detalje.

Profesor Lompar, doskoro ideolog novonastale liste, sav gnev je sručio na studente, ali je javno progovorio i o tome zašto više nije na njihovoj strani, kao i ko upravlja listom. Rekao je da “studentskom listom komanduje nekadašnji funkcioner DS Bojan Pajtić”, kao i da sam Lompar nije hteo da se na njoj nađe i da je podrži, “zbog grupacije iz Novog Pazara”.

Šta se zna o kreiranju studentske liste?Čega ima misterioznog? Kakvu ulogu imaju bivši funkcioneri DS? Da li je profesor Lompar “vetiran” ili je sam odustao od podrške studentima? Da li neko zaista može da izazove SNS i da stane na političku crtu Aleksandru Vučiću?

Livija Pavićević, državna sekretarka

Uglješa Mrdić, SNS

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu