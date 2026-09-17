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Direktor policije Republike Srbije, general policije Dragan Vasiljević boravio je u bilateralnoj poseti Mađarskoj nacionalnoj policiji, po pozivu visokog komesara mađarske policije dr Tamaša Mečera.

Direktor policije, zajedno sa komandantom Specijalne antiterorističke jedinice Igorom Žmirićem i načelnikom Službe za borbu protiv terorizma Nenadom Bogosavljevićem, posetio je Centar za terorizam Mađarske (TEK) i prisustvovao predstavljanju rada Centra. Tom prilikom, predstavnici mađarske policije su upoznali kolege iz Republike Srbije sa kapacitetima Centra namenjenim za fizičku obuku, smeštaj borbenih vozila, službenih pasa i helikoptera.

Dragan Vasiljević u poseti mađarskoj policiji: Unapređenje saradnje Foto: MUP Srbije

Priređena je demonstracija rada Jedinice za spasavanje talaca i predstavljen je rad mobilnog operativnog centra za upravljanje operacijama.

Na bilateralnom sastanku, diskutovano je o aktuelnim bezbednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visokoprofesionalne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova.

Istaknut je značaj prijateljskih i partnerskih odnosa policijskih službi i obe strane su naglasile da postoji dodatan prostor za unapređenje bilateralnih odnosa u svim oblastima od obostranog interesa.

Direktori Vasiljević i Mečer potvrdili su punu posvećenost kako nastavku, tako i produbljivanju saradnje, u cilju povećanja bezbednosti i dobrobiti svih naših građana.

Kurir.rs

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