Društvo
Stanje na granicama Srbije: Kamioni na ovom prelazu čekaju do 4 sata, poznato da li ima zadržavanja za putnička vozila
- Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, saopštio je AMSS.
- Kamioni čekaju do četiri sata za izlaz iz Srbije: najduže na Šidu, zatim na Sremskoj Rači i Batrovcima.
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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, tri sata na prelazu Sremska Rača i dva sata na prelazu Batrovci.
AMSS je naveo da na kraju letnje turističke sezone, broj vozila van gradova postaje uobičajen, a intezitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima.
Kurir.rs/Beta
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