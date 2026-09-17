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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, tri sata na prelazu Sremska Rača i dva sata na prelazu Batrovci.

AMSS je naveo da na kraju letnje turističke sezone, broj vozila van gradova postaje uobičajen, a intezitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima.

Kurir.rs/Beta

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