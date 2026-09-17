Slušaj vest

U manastiru Ćelije kod Lazarevca ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milici Đurđević Stamenkovski uručen je Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena, u znak priznanja za veliku ljubav prema Svetoj Crkvi, iskazanu kroz njen odnos prema Eparhiji šumadijskoj.

Visoko crkveno odlikovanje ministarki je uručio Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit šumadijski Jovan.

Đurđević Stamenkovski istakla je da orden prima sa posebnim osećanjem časti i odgovornosti, naročito jer joj je uručen u manastiru Ćelije, mestu na kojem se nalazi spomen-kosturnica srpskih junaka iz Prvog svetskog rata.

"Primiti ovako visoko odlikovanje velika je čast, ali primiti ga pred spomen-kosturnicom naših junaka nosi posebnu težinu. Ovde čovek najpre mora da se pokloni onima koji su imali malo, a dali sve. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo Srbiju, njenu slobodu, njeno ime i njeno pamćenje", poručila je ministarka.

1/7 Vidi galeriju Ceremonija u manastiru Ćelije kod Lazarevca Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da Šumadija u istoriji Srbije zauzima posebno mesto kao kolevka slobode i državotvornosti.

"U Šumadiji se sloboda nikada nije prosila – ona se ovde rađala i branila. Šumadinac je kroz vekove umeo da u jednoj ruci drži plug, a u drugoj istoriju. Da brani kada je potrebno, a potom da gradi, obnavlja i ostavlja svojoj deci ono što je nasledio od predaka", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da odlikovanje ne doživljava samo kao lično priznanje, već i kao obavezu da nastavi da služi svom narodu i državi i da posebnu pažnju posveti očuvanju sećanja na srpske borce i stradalnike.

"Državna funkcija nije privilegija, već služba. Pred kostima naših predaka posebno osećamo koliko dugujemo onima koji su za Srbiju dali život. Država koja čuva svoje borce, porodice palih junaka i sećanje na svoje stradalnike, čuva i temelje sopstvene slobode", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je zahvalila Mitropolitu šumadijskom Jovanu na ukazanom poverenju i Eparhiji šumadijskoj na priznanju, ističući ulogu Srpske pravoslavne crkve u očuvanju duhovnog i nacionalnog identiteta.

"Ovaj orden primiću sa dubokom zahvalnošću, ali ću ga nositi kao obavezu – da budem dostojna poverenja koje mi je ukazano i vrednosti u čije ime mi je dodeljen. Našim junacima koji ovde počivaju – večna slava i hvala. Neka Bog čuva naš narod i našu Srbiju", poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski se posle završetka ceremonije oglasila i na Instagramu:

"Velika je čast primiti Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena, ali je još veća odgovornost nositi ga.

Danas mi je u manastiru Ćelije kod Lazarevca ovo visoko crkveno odlikovanje uručio Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit šumadijski Jovan, u znak priznanja za ljubav prema Svetoj Crkvi i odnos prema Eparhiji šumadijskoj.

Posebnu težinu ovom trenutku daje mesto na kojem mi je orden uručen - pred spomen-kosturnicom srpskih junaka iz Velikog rata. Pred njihovim kostima čovek najbolje razume da državna funkcija nije privilegija, već služba.

Oni koji su imali malo, a dali sve, ostavili su nam najveću obavezu - da čuvamo Srbiju, njeno ime, slobodu i pamćenje.

Ovaj orden zato ne doživljavam samo kao lično priznanje, već kao zavet da nastavim da služim svom narodu i da čuvamo uspomenu na sve naše borce i stradalnike.

Našim junacima koji ovde počivaju - večna slava i hvala.