Društvo
OVI PREDELI NA UDARU NEPOGODA TOKOM NOĆI! Stižu pljuskovi s grmljavinom, oglasio se RHMZ: Pred nama drastična promena vremena! Evo gde će sve pljuštati kiša
- RHMZ najavljuje da će tokom noći u Vojvodini biti mestimične kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u Bačkoj oni mogu biti izraženiji.
- Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme, uz kišu i pljuskove na severu, zapadu i u centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije.
- Na istoku i jugoistoku biće suvo sa sunčanim intervalima, dok sledeće sedmice stiže osetno hladnije vreme uz povremenu kišu.
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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da se tokom noći u Vojvodini očekuje mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji u drugom delu noći u Bačkoj mogu biti izraženiji.
Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu i zapadu Srbije ujutro i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji u toku jutra na zapadu Vojvodine mogu biti izraženiji.
Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima.
Sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno vreme i osetno hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.
Kurir.rs/FoNet
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