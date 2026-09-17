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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da se tokom noći u Vojvodini očekuje mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji u drugom delu noći u Bačkoj mogu biti izraženiji.

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu i zapadu Srbije ujutro i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji u toku jutra na zapadu Vojvodine mogu biti izraženiji.

Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno vreme i osetno hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

Kurir.rs/FoNet

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