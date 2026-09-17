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U Domu Narodne skupštine Republike Srbije danas se održava međunarodna konferencija "Belgrade Dialogue: U.S. — Serbia Political Pillars & Economic Bridges", posvećena jačanju političkog partnerstva Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i razvoju ekonomskih i poslovnih veza sa američkom saveznom državom Ohajo. Događaj okuplja najviše državne zvaničnike Republike Srbije i predstavnike SAD-a i pomenute savezne države, a u fokusu će biti politički, ekonomski i bezbednosni odnosi dve zemlje, sa posebnim osvrtom na dvodecenijsko partnerstvo Srbije i Ohaja.

1/22 Vidi galeriju Beograd domaćin dijaloga o srpsko-američkom partnerstvu i saradnji Srbije i Ohaja Foto: STRAHINJA ACIMOVIC/STRAHINJA ACIMOVIC

Tom prilikom, ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić, poručio je da su odnosi Srbije i Amerike su u poslednjih šest godina, pod rukovodstvom predsednika Trampa i predsednika Vučića, napravili ozbiljan korak napred. “Kada to kažem mislim na to da je u strateškom smislu napravljen iskorak, kao i da je otvoreno novo poglavlje u saradnji između Srbije i SAD, a uveren sam da je najbolje vreme saradnje tek pred nama. Baš zato, današnji događaj i jubilej podseća nas na to kakvu je pozitivnu ulogu u ovom partnerstvu imala saradnja između Srbije i države Ohajo, koja je potpuno promenila sliku srpskog vojnika u Americi i obrnuto. Naše dve oružane snage uspele su da sinergijom izgrade poverenje, partnerstvo i lična prijateljstva između oficira, kao i vojne sposobnosti da zajedno odgovaramo na izazove i učestvujemo u međunarodnim misijama i vežbama, poput onih koje su u Srbiji održane ove godine“, rekao je Đurić.

On je dodao da partnerstvo Srbije i Ohaja ima i veoma važnu civilnu komponetnu, a da je veliki uspeh i činjenica da država sa tako visokim BDP-om ima volju da sa Srbijom razvija strateško partnerstvo, kako u vojnoj, tako I civilnoj komponenti, što prema njegovim rečima, predstavlja izuzetnu priliku za nas.

General-major Metju S. Vudraf istakao je značaj obeležavanja 20 godina Programa državnog partnerstva između Srbije i Ohaja, podsećajući na dugogodišnje veze koje povezuju dve strane. Osvrnuo se i na istorijske veze Srbije i SAD, uključujući pomoć Srba i srpskih Amerikanaca Srbiji tokom Prvog svetskog rata, kao i na misiju Halijard i ulogu Srbije u spasavanju više od 500 savezničkih pilota.

„Program državnog partnerstva obuhvata 117 partnerstava između američkih saveznih država i drugih zemalja, a partnerstvo Srbije i Ohaja prepoznato je kao jedno od najboljih i kao zlatni standard ovog programa. To je rezultat poverenja, zajedničkih vrednosti i ljudi koji su izgradili trajne odnose između Srbije i Ohaja“, poručio je Vudraf.

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković istakao je značaj današnjeg događaja, uz poruku da je on svojevrsna proslava 250 godina od nezavisnosti SAD i izuzetno značajnog jubileja za SAD i Republiku Srbiju - dve decenije od potpisivanja sporazuma između države Ohajo i Republike Srbije.

“Velika mi je čast što je čitava delegacija Nacionalne garde Ohaja u Srbiji, a danas ćemo razgovarati o strateškom dijalogu, unapređenju odnosa dve zemlje, razvoju političke, ekonomske i vojne saradnje kao i o tome kako će se unaprediti saradnja u budućnosti između Srbije i Ohaja, koja je veoma značajna država i naš strateški partner, gde imamo veliki prostor za političku, ekonomsku, vojnu, obrazovnu, naučnu i tehnološku saradnju. Takođe, čast mi je što ćemo čuti i predstavnike naše Vlade i parlamenta, i ministra spoljnih poslova Marka Đurića koji je među najzaslužnijim ljudima za to što su odnosi sa SAD danas na visokom nivou, sa velikim prostorom za dalje unapređenje", zaključio je Marinković.

Kongres srpsko-američkog prijateljstva je u poslednjih nekoliko meseci organizovao više značajnih dijaloga između Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih partnera. Današnji skup predstavlja nastavak serije dijaloga koju KSAP sprovodi u cilju jačanja saradnje Srbije sa SAD i njenim saveznim državama.