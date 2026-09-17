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Ovo visoko odlikovanje primam sa dubokom zahvalnošću, ali i kao zavet i obavezu, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milici Đurđević Stamenkovski, kojoj je uručen Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena, u znak priznanja za veliku ljubav prema Svetoj Crkvi, iskazanu kroz njen odnos prema Eparhiji šumadijskoj.

Orden joj je uručio Mitropolit šumadijski Jovan.

"Velika mi je čast što mi je danas, u manastiru Ćelije kod Lazarevca, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit šumadijski Jovan uručio Orden Svetih novomučenika kragujevačkih prvog stepena.

1/7 Vidi galeriju Ceremonija u manastiru Ćelije kod Lazarevca Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ovo visoko odlikovanje primam sa dubokom zahvalnošću, ali i kao zavet i obavezu.

Posebnu težinu za mene ima to što ga primam na mestu gde se nalazi spomen-kosturnica naših junaka iz Prvog svetskog rata.

U Šumadiji se sloboda nikada nije prosila, ona se ovde rađala i branila. Šumadinac je kroz vekove umeo da u jednoj ruci drži plug, a u drugoj istoriju, da brani kada je potrebno, a potom da gradi i ostavlja svojoj deci ono što je nasledio od predaka.

Zato ovaj orden za mene nije samo priznanje. On je podsećanje da je svaka javna dužnost pre svega služba svom narodu, svojoj državi i vrednostima koje su nas održale kroz vekove.

Hvala Mitropolitu šumadijskom Jovanu i Eparhiji šumadijskoj na velikoj časti i ukazanom poverenju.