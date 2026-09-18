Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se u Vojvodini i na severu Mačve u naredna dva sata očekuju mestimično kiša i pljuskovi, moguće sa grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji.

I u Beogradu, na širem području grada, ponegde je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak.

Danas će biti promenljivo oblačno i toplo vreme.

Na severu i zapadu Srbije ujutro i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima biće mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Na istoku i jugoistoku Srbije očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 32 stepena.

Ovog jutra najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno sedam stepeni, a najtoplije je u Beogradu i Loznici, gde je trenutno 18 stepeni.

Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i pospanost. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.