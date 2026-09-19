Društvo
DANAS BEZ STRUJE: Planirana isključenja u Beogradu za 19. septembar 2026. godine
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Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije.
Palilula 10:00 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 118, 109-111,
Obrenovac 06:00 - 09:30 Naselje MISLOĐIN: КOLUBARSКA: 8-10, 22, Naselje OBRENOVAC: КRALJA ALEКSANDRA PRVOG: BB, 163, OBRENOVAC: 0BB, ZABRAN: 0-20G, 26-32A, 1-17, 21-21A, 27A, 61-61A, 111, 1111, ZABRANSКI PUT: 2-2B, 16, 20D-22M, 26, 1, 9-13A,
Mladenovac 11:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): CRКVENA: 8-16, 22-26, 30-44,
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