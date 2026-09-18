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Interaktivna predavanja nutricioniste za učenike četvrtog razreda, koja su do sada održana u 337 osnovnih škola, od ovog septembra stižu u nove učionice širom Srbije. Kroz zanimljive razgovore o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani učenici u okviru Maxi programa edukacije „Zdrava hrana svakog dana“ uče o tome zašto je važno da se doručak ne preskače, povrće nađe u svakom obroku, voće bira za užinu, a hidratacija i fizička aktivnost budu neizostavan deo svakodnevice. Program edukacije, kroz koji je do sada prošlo više od 30.000 učenika četvrtih razreda, ove školske godine obići će osnovne škole u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Inđiji, Pančevu, Vršcu, Zrenjaninu i Kovinu.

Programu „Zdrava hrana svakog dana“ prvi su ove godine prisustvovali četvrtaci Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Mitrovice. Oni su u razgovoru sa nutricionistom Ivanom Mišić podelili svoje dileme oko školske užine, zdravog doručka, ali i o tome koliko fizičke aktivnosti je važno imati tokom nedelje.

„Veoma nam je drago što se naša škola našla u programu ’Zdrava hrana svakog dana’. Tema zdrave ishrane i pravilnog razvoja dece izuzetno je važna, a naši nastavnici se trude da u radu sa decom, uz redovan nastavni plan i program, što više pažnje posvećuju i ovim pitanjima. Zato se radujemo svakoj dodatnoj inicijativi koja decu edukuje i podstiče ih da razmišljaju o zdravijim izborima i navikama. Škola nije samo mesto gde se uče lekcije i dobijaju ocene, već i sredina u kojoj se oblikuju navike koje deca nose sa sobom kroz život. Verujem da ovakva predavanja mogu da budu važan podsticaj da ono što danas nauče sutra postane deo njihove svakodnevice“, istakla je Sonja Tucaković, direktorka OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.

Foto: Delhaize

Maxi karavan „Zdrava hrana svakog dana“ pokrenut je 2023. godine uz podršku Ministarstva prosvete i ove školske godine ušao je u četvrtu godinu redovnih edukacija đaka u školama širom Srbije.