Yandex Go servis za iznajmljivanje električnih trotineta, u saradnji sa Gradom Nišom, drugu godinu zaredom organizovao je radionice posvećene bezbednoj vožnji električnih trotineta u gradu. Radionice, koje su obuhvatile teorijski i praktični deo, održane su 16. i 17. septembra na Trgu kralja Milana, a svi zainteresovani stariji od 18 godina mogli su da učestvuju besplatno. Tokom dva dana, kroz radionice je prošlo više od 300 učesnika.

Svaka obuka trajala je oko 15 minuta i sastojala se od teorijskog i praktičnog dela. Program je bio koncipiran po principu obuke u auto-školi: učesnici su se najpre upoznali sa saobraćajnim propisima koji se odnose na vožnju električnih trotineta, nakon čega su stečeno znanje mogli da primene kroz praktične vežbe. One su, između ostalog, obuhvatale prelazak preko usporivača saobraćaja, prelazak preko pešačkog prelaza i vožnju kroz poligon sa čunjevima, odnosno takozvanu „slalom“ vožnju.

Praktični deo obuke odvijao se u ograđenom i obezbeđenom prostoru, pod nadzorom instruktora, uz obaveznu upotrebu zaštitnih kaciga i reflektujućih prsluka.

„Električni trotineti odavno su postali ravnopravan deo urbane mobilnosti. Ljudi ih danas svakodnevno koriste za odlazak na posao ili fakultet, obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i kao vezu sa drugim vidovima prevoza. Interesovanje za iznajmljivanje električnih trotineta nastavlja da raste, a nama je važno da se uporedo sa tim razvija i kultura bezbedne i odgovorne vožnje. Zato nastavljamo da organizujemo radionice posvećene bezbednosti, podsećajući korisnike da električni trotinet, kao i svako drugo prevozno sredstvo, zahteva pažnju, poštovanje saobraćajnih propisa i obzir prema ostalim učesnicima u saobraćaju“, izjavio je predstavnik Yandex Go servisa za iznajmljivanje električnih trotineta.