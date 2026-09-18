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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa meštanima Brajkovca, kod Lazarevca.

- Ovakvi susreti služe da vas mi saslušamo, da vi iznesete vaša mišljenja, pitanja, sugestije, predloge i da razgovaramo za jednim stolom. Ovde su i predstavnici boračke populacije, i penzioneri, i omladina, i majke, i očevi i pre svega dečica. Mi smo danas sa vama ovde među svojima, jednaki jedni sa drugima i uvereni da kada sedimo za istim stolom možemo i lakše bez tih nekih birokratskih i administrativnih barijera i prepreka da razgovaramo - naglasila je ona.

Ministarka dodaje da moramo da volimo našu Srbiju.

- Da je čuvamo kao zenicu u oku i da znamo da se kuća mnogo dugo gradi, a dovoljan je jedan potres da bude do temelja urušena bez nade da se ikada više ponovo može sa zgarišta podići. I zato mi našu kuću nećemo da rušimo. Čuvaćemo je, unapređivaćemo je, obnavljaćemo je i podizaćemo je, da je ostavimo onima koji dolaze posle nas.

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