"Koliko je lepa naša Srbija! Moramo je čuvati kao kuću svih nas" Ministarka Stamenkovski sa narodom u Brajkovcu kod Lazarevca (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa meštanima Brajkovca, kod Lazarevca.
- Ovakvi susreti služe da vas mi saslušamo, da vi iznesete vaša mišljenja, pitanja, sugestije, predloge i da razgovaramo za jednim stolom. Ovde su i predstavnici boračke populacije, i penzioneri, i omladina, i majke, i očevi i pre svega dečica. Mi smo danas sa vama ovde među svojima, jednaki jedni sa drugima i uvereni da kada sedimo za istim stolom možemo i lakše bez tih nekih birokratskih i administrativnih barijera i prepreka da razgovaramo - naglasila je ona.
Ministarka dodaje da moramo da volimo našu Srbiju.
- Da je čuvamo kao zenicu u oku i da znamo da se kuća mnogo dugo gradi, a dovoljan je jedan potres da bude do temelja urušena bez nade da se ikada više ponovo može sa zgarišta podići. I zato mi našu kuću nećemo da rušimo. Čuvaćemo je, unapređivaćemo je, obnavljaćemo je i podizaćemo je, da je ostavimo onima koji dolaze posle nas.