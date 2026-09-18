Kapitalni remont HIP-Petrohemije, u koji će biti uloženo oko 15 miliona evra, biće obavljen u periodu između 21. septembra i 18. novembra tekuće godine. Cilj radova i investicionih projekata je unapređenje proizvodnih procesa, kao i povećanje pouzdanosti rada postrojenja. Pouzdanost rada Petrohemije od značaja je za ceo prerađivački kompleks NIS-a, imajući u vidu tehničko-tehnološku povezanost HIPP sa Rafinerijom nafte Pančevo.

Tokom remonta biće realizovano i 28 posebnih projekata, uz obimne aktivnosti na ključnoj opremi. Poseban fokus biće na dva kotla za proizvodnju pare visokog pritiska u fabrici Etilen. Biće izvršena i rekonstrukcija čelične konstrukcije u zgradi za finalizaciju sintetičkog kaučuka u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru, kao i aktivnosti neophodne za ispunjavanje zakonskih obaveza, te provera i čišćenje opreme.