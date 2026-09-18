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Svako od nas ima svoju malu taktiku za povoljniju kupovinu. Neko bira proverene proizvode koji spajaju kvalitet i pristupačnu cenu, dok drugi vole da znaju da na povoljnu cenu mogu da računaju svakog dana. Ima i onih koji pre odlaska na kasu obavezno provere da li ih u aplikaciji čeka dodatna pogodnost. Ipak, najviše možemo da uštedimo onda kada sve te mogućnosti spojimo u jednu pametnu kupovinu.

U dm-u se zato o potrebama kupaca i njihovom budžetu vodi računa na više načina: uz dm marke koje nude dobar odnos cene i kvaliteta, koncept uvek povoljno, koji omogućava kupovinu po dugoročno povoljnim cenama, ali i kupone u aplikaciji Moj dm, sa kojima kupci mogu da ostvare dodatne pogodnosti. Tako ušteda ne zavisi od kratkog promotivnog perioda, već postaje deo svakodnevne kupovine, dok uz dodatne mogućnosti koje su nam nadohvat ruke ono što je već povoljno može da postane još povoljnije. Od 16. do 30. septembra korisnicima aplikacije Moj dm biće dostupna tri kupona za proizvode iz različitih kategorija svakodnevne kupovine: 30% popusta na sve Gliss proizvode, 20% popusta na elmex proizvode i 20% popusta na Persil proizvode.

Dovoljno je da korisnici u aplikaciji Moj dm pronađu i aktiviraju željeni kupon, a zatim ga iskoriste prilikom kupovine. Tako telefon, koji je gotovo uvek uz nas, postaje i jednostavan saveznik za dodatnu uštedu, jer upravo male odluke, posebno kada je reč o proizvodima koje redovno kupujemo, mogu da budu značajne za kućni budžet i svakodnevnu kupovinu učine još povoljnijom. Period od dve nedelje, tokom kojeg su kuponi dostupni, pruža dovoljno vremena da svako odabere pogodnost koja odgovara njegovim potrebama i iskoristi je onda kada mu najviše odgovara. Potrebno je samo da proverimo šta se već nalazi na našem spisku za kupovinu, otvorimo aplikaciju Moj dm i aktiviramo odgovarajući kupon. Smisao dm pogodnosti nije da nas navede da kupimo više, već da ono što nam je zaista potrebno platimo manje. Zato najviše štedimo kada pametno kombinujemo mogućnosti koje su nam dostupne. Kada na jednom mestu spojimo cenovno pristupačne dm marke, koncept uvek povoljno i dodatne kupone u aplikaciji Moj dm, pametna kupovina postaje deo naše svakodnevice.