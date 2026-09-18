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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas, uz blagoslov Njegove Svetosti Patrijarha srpskog, sa NJegovim Preosveštenstvom Episkopom topličkim Petrom ugovor kojim Ministarstvo opredeljuje 12 miliona dinara podrške Verskom dobrotvornom starateljstvu.

Ministarka je istakla da je briga o narodu zajednički zadatak države i Srpske pravoslavne crkve, kao i da je važno da institucije sarađuju i budu oslonac građanima kojima je podrška najpotrebnija.

- Briga o narodu je naš zajednički zadatak koji svakoga dana treba da ispunjavamo, povezujući naše institucije i računajući na dobru saradnju i solidarnost - poručila je Đurđević Stamenkovski.

1/9 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski potpisala ugovor sa vladikom Petrom Foto: Kurir

Ona je naglasila da Ministarstvo sarađuje sa eparhijama Srpske pravoslavne crkve na zaštiti kulturnog i duhovnog nasleđa, ali i da je posebno važno zajedničko delovanje u zaštiti ljudi i porodica kojima je potrebna pomoć.

- Opredeljujući iznos od 12 miliona dinara kao podršku Verskom dobrotvornom starateljstvu, pokazujemo da poklanjamo punu pažnju zadacima koje Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa Verskim dobrotvornim starateljstvom, ispunjava u podršci socijalno ugroženim kategorijama, višedetnim porodicama, samohranim roditeljima i svima onima kojima je potrebna dodatna podrška - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, sistem socijalne zaštite može biti potpun samo kada su u njega uključeni svi društveni akteri koji svojim delovanjem doprinose solidarnosti sa najugroženijim kategorijama stanovništva.

- Porodica je najvažniji nacionalni resurs jedne države. Deca su najvažniji zadatak – njihova sigurnost, bezbednost i izvesnost njihovog odrastanja. Važno je da u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom brinemo o našim porodicama, najmlađima, najstarijima, kao i o onima koji su branili otadžbinu - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da aktivnosti Verskog dobrotvornog starateljstva, uključujući rad crkvenih narodnih kuhinja i podršku nemoćnima i obolelima, predstavljaju primer društvene solidarnosti i podrške onima koji se nalaze u teškim životnim okolnostima.

- Verujemo da je uvek i bogougodno i narodu korisno kada su Crkva i država na zajedničkom putu i kada ostvaruju zajednički cilj - poručila je ministarka.