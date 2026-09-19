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Prelepa slika zabeležena je u Bokokotorskom zalivu, dok su se turisti iz Srbije vozili barkom u moru su uočili delfine koji plivaju u blizini Perasta.

- Uvek slušamo priče o delfinima u Boki, ali ovo je prvi put da ih zaista vidimo. Pojavili su se samo na kratko, ali to nam je ulepšalo ovaj dan. Naravno, bili smo u iščekivanju da li će se pojaviti bar još jednom - kaže za RINU Jelena koja se trenutno nalazi u Boki Kotorskoj.

Na crnogorskom primorju, najčešće se mogu sresti dobri delfini, dok se u dubljim delovima južnog Jadrana pojavljuju i prugasti delfini, a obični delfin je danas mnogo ređi.

Posebno su zanimljiva viđenja u Bokokotorskom zalivu, gde su u ranijim navratima zabeležene i grupe sa mladuncima.

Istraživanja koja se sprovode duž crnogorske obale pomažu da saznamo više o njihovom kretanju, brojnosti i staništima.

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