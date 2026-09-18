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Nakon što su ljubav krunisali sa dva venčanja, u Luandi i Smederevu i pokrenuli neobičan biznis sa proizvodnjom rakije u Africi, ovaj bračni par danas živi u Švajcarskoj sa troje dece, ali otvoreno planira da svoju adresu ubrzo trajno zameni Srbijom.

Sudbonosni susret uz miris girosa i sećanje na detinjstvo

Eriselma je rođena u Luandi, gde je njena porodica živela stabilno sve do izbijanja građanskog rata i čestih zdravstvenih problema. Kako bi sačuvali zdravlje porodice, roditelji su odlučili da presele.

- Glavni razlog zašto su moji roditelji napustili Angolu bio je taj što smo moja sestra i ja često bile bolesne i morale u bolnicu, uglavnom zbog malarije. Mama kaže da je bilo trenutaka kada je mislila da nećemo preživeti. Zato smo odlučili da sledimo moju tetku i preselili smo se u Cirih - ispričala je Eriselma u intervjuu koji je dala za Kurir pre godinu dana.

U vrtiću se susrela sa zadirkivanjem zbog boje kože, ali je uz podršku porodice naučila da ponosno stoji iza svog porekla. Zanimljivo je da su joj upravo Srbi u ranom dobu pružili podršku.

- Iako su me zadirkivali kao dete, bio je jedan srpski dečak, David, koji je hteo da mi bude prijatelj kad niko drugi nije. Kasnije sam u srednjoj školi stekla i najbolju prijateljicu Srpkinju, Nikoliju.

Prelepa Eriselma koja je zadivila Srbina Foto: Instagram

Kada i kako počinje romansa?

Na svoje prvo letovanje bez roditelja, u avgustu 2017. godine, otišla je sa sestrom na Krit, gde je preko zajedničkog prijatelja upoznala Branislava.

- Rekao je: 'Zdravo, ja sam Bane'. Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, nosio čiste patike i imao šarmantan osmeh. Kada smo se rukovali, srce mi je zastalo - izgubila sam se u njegovim očima. Odmah se osetila povezanost - pričala je Eriselma i sa osmehom i dodala:

-Bio je duhovit i neprestano nas je zasmejavao. Isprva sam mislila da je Rus zbog akcenta, ali kada je rekao da je Srbin, nisam se iznenadila.

Nakon povratka u Švajcarsku, Branislav joj je poručio da ona nije devojka koja se može samo ostaviti. Ubrzo je prekinuo prethodnu vezu, ponovo joj se javio i doputovao u Cirih.

- Sve je delovalo prirodno, kao da se znamo celog života - rekla je tada Angolka.

Eriselma i Branislav svakodnevno pokazuju da ljubav ne poznaje granice Foto: Instagram

Svadbe na dva kontinenta

Par je u međuvremenu dobio sina Davida Vuka (6) i ćerku Zoe Sofiju (5), a odnedavno je njihova porodica postala bogatija za još jednu ćerkicu. Eriselma objašnjava da je želela da imena dece imaju duboko značenje.

- David simbolizuje kralja, a Zoe 'Božji život'. David je i srpsko ime, dok Vuk jasno pokazuje njegovo srpsko poreklo. Sofija je ime Banetove bake, divne žene koja me je odmah zagrlila i poljubila kada smo se upoznale.

Istraživački duh odveo je porodicu 2022. godine na nekoliko meseci u Angolu. Branislav je tamo savladao portugalski jezik, pokrenuo proizvodnju voćne rakije od banana, ananasa i šećerne trske, te postao partner u poznatom restoranu.

- Prodavao je svoju rakiju pod imenom 'Bantu-rakija' i ljudi su je obožavali - i domaći i stranci. Sada on ima više prijatelja u Angoli nego ja! Zaista verujem da su Srbi jedni od najpametnijih i najvrednijih ljudi na svetu.

Njegova prilagodljivost oduševila je i njene roditelje. Prilikom prvog susreta pre venčanja, reakcija njene majke razbila je sve strahove:

- Mama ume da bude neprijatna prema onima koji joj se ne dopadaju. Ali kad ga je ugledala, rekla je samo 'Vau!', zagrlila ga i poljubila. Zaplakala sam od sreće i olakšanja. Moji roditelji ga sada vole kao svog sina.

Ljubav je krunisana sa dva venčanja - najpre u Angoli pred stotinu gostiju, a potom i u Smederevu pred više od 250 zvanica.

- Bila sam presrećna što su moji prijatelji i porodica, uglavnom crnci, bili tako toplo dočekani u Srbiji. Svi smo zajedno igrali i veselili se.

Srbija kao drugi dom i planovi za budućnost

Iako trenutno borave u Švajcarskoj, Stevanovići otvoreno razmišljaju o trajnom preseljenju u Srbiju.

- Obožavam Srbiju , odmah me podsetila na Angolu. Ljudi vole da se druže, lepo se oblače i slave. Žene su me posebno impresionirale - sve su lepe, ženstvene i negovane. U Srbiji ljudi znaju da uživaju u životu, nema onog stresa kao u Švajcarskoj - kaže Eriselma i dodaje da se sa predrasudama gotovo nikada nije susrela jer su Srbi "dobri, otvoreni i topli ljudi".

Deca u porodici Stevanović odrastaju uz više kultura - Branislav sa njima govori srpski, a u planu je i formalno učenje srpskog i portugalskog jezika. O konkretnim daljim koracima i preseljenju Eriselma kroz osmeh zaključuje:

- Ne želim previše da otkrivam, jer se s nama nikad ne zna - poručila je tada za kraj.

Kurir.rs

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