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„Kada vidimo da se u jednu ulicu u Željuši, do juče zapuštenu, uselilo deset porodica, da jedan stolar u selu zahvaljujući podršci Ministarstva može da kupi mašinu i proširi posao, a da se obnovljeni seoski Dom kulture ponovo puni ljudima, onda vidimo šta znači kada državna podrška stigne tamo gde je najpotrebnija“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Dimitrovgradu i njegovim selima gde se sastao sa meštanima i predstavnicima lokalne samouprave.

Podrška Dimitrovgradu prethodnih godina stizala je kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu, a rezultati tih ulaganja danas se najbolje vide kroz konkretne ljude i njihove priče.

Ministar je posetio stolarsku radionicu Dimitra Dimitrijeva iz Gradinja koji je zahvaljujući Programu podrške razvoju privrednih aktivnosti u seoskim sredinama, dobijenim sredstvima kupio mašinu za sečenje PVC profila, vrednu 1,6 miliona dinara i znatno unapredio proizvodnju. Sa još trojicom majstora, Dimitrijev ima pune ruke posla, a dodatni angažman obezbeđuje mu učešće u programu energetske sanacije domaćinstava, u okviru kojeg izrađuju i ugrađuju novu stolariju.

1/15 Vidi galeriju Milan Krkobabić u Dimitrovgradu Foto: Milan Obradović

„Sa novom mašinom, posao završavamo znatno brže. Planirao sam da je kupim odavno, ali nisam imao dovoljno novca, pa je podrška Ministarstva stigla u pravom trenutku, jer sada možemo mnogo više posla da prihvatimo“, rekao nam je Dimitrijev.

U Dimitrovgradu je do sada dodeljeno 39 seoskih kuća sa okućnicom, a posebno se izdvojila Željuša, u kojoj je jedna cela ulica, do juče gotovo zamrla, ponovo dobila svoje stanovnike. Zajedno sa susednom Lukavicom, ova dva sela dobila su 25 novih domaćinstava. Sa njima se vratio i život, a njegov novi ritam najbolje se vidi i u obnovljenom Domu kulture u Lukavici, u koji je kroz Program Ministarstva za brigu o selu uloženo gotovo tri miliona dinara.

„Dom je kompletno obnovljen, od podova, preko fasade, do nameštaja i računarske opreme. Imamo nove stolove za bilijar, društvene igre i prostor u kojem penzioneri mogu da se okupe i druže, ali i gde mladi provode vreme. Čak i deca iz Dimitrovgrada dolaze ovde jer im je lepo. I ranije je Dom radio, ali nismo imali ovakav život u njemu. Sada je to ponovo mesto koje okupljanja svih generacija“, rekla je Danka Dimitrov, dugogodišnja predsednica Mesne zajednice Lukavica.