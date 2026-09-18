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U manastiru Tumane, među svetinjama pred kojima se svakodnevno moli hiljade ljudi, jedna je decenijama ostajala u senci.

Dok vernici hrle zbog Svetog Zosima i Jakova, malo njih zna da se ovde već 91 godinu čuva izuzetan sakralni predmet - drevna ikona Presvete Bogorodice Kurske Tumanske. Pomalo skrajnuta u prostoru, ali vekovima slavljena, ikona će 20. septembra biti u središtu svečanosti, kada će u ovom manastiru biti obeležen njen praznik.

manastir Tumane Foto: Shutterstock

Nova crkva u porti

Ikonu su, kako veli iguman Dimitrije Plećević, ruski monasi doneli u Srbiju 1936. godine. Danas se, skoro vek kasnije, za nju zida nova crkva u porti.

- U njoj će biti trajno smeštena, kako bi verni narod imao posebno mesto za molitvu pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurske Tumanske. Na dan praznika vernom narodu biće podeljeni Bogorodičini darovi sa verom u utehu, isceljenje i porod - kaže arhimandrit Dimitrije.

Ikona Presvete Bogorodice Kurske Tumanske Foto: Privatna arhiva

Manastir je, dodaje, široj javnosti poznat po moštima i kultovima svetitelja koji ovde počivaju, prepodobnog Zosima i prepodobnog Jakova Tumanskog. Međutim, u manastiru se čuva i ikona Presvete Bogorodice Kurske, koja, kako navodi, predstavlja možda najmanje poznatu, ali najveću svetinju ovog manastira.

Ikona Presvete Bogorodice Kurske Tumanske Foto: Privatna arhiva

Nađena u zgarištu manastirske crkve

- Ona je kao čudotvorna bila slavljena i u manastiru u kome se čuvala u Rusiji. Do nas je došlo predanje da je to bio neki manastir u okolini grada Kurska, po kome je i ponela ime, nađena je u zgarištu manastirske crkve. Monasi su je preneli ovde u Srbiju, i ovde se proslavila mnogim znamenjima.

Iguman manastira Tumane Dimitrije Plećević Foto: Privatna arhiva

Prema njegovom kazivanju, neposredno po završetku Drugog svetskog rata jedan mladi skojevac je hulio na Presvetu Bogorodicu tu pred narodom, u porti manastirske crkve.

Nova crkva u porti manastira Foto: Privatna arhiva

- Svi su bili očevici da se od ikone podigao svetlosni snop, kao strelica, i pogodio je toga hulitelja, on je počeo da se grči i svima je pričao da ga Presveta Bogorodica neprestano šiba i da se ne odriču vere svojih predaka i ne hule na Boga. Posle tri dana umro je u strašnim mukama.

Ukrali ikonu, pa hteli da je prodaju

Šezdesetih godina prošloga veka dvojica kradljivca su ukrala ikonu iz manastira sa namerom da je prodaju negde na Zapadu.

- Krenuli su vozom. Međutim, usled nepoznatih okolnosti vagon u kom su bili se zapalio. Jedan od kradljivaca se ugušio u dimu, a drugi je bio svedok da je ikona bila u plamenu, ali da nije sagorevala. Uplašen od kazne Božje, istrgao je ikonu i pobegao iz voza. Posle nekoliko dana vratio se ovde u manastir moleći sestre monahinje za oproštaj. Vratio je ikonu, a na putu od manastira ka Donjem Milanovcu stena je pala i odnela ga u Dunav - prenosi nam iguman svedočenja naroda iz toga kraja.

Monah Zosim Foto: Privatna arhiva

Monah Zosim Dva puta je sebe branila od požara Monah Zosim podseća da je 1936. godine sa ruskim monasima u tumansku svetinju stigla i čudotvorna Kurska ikona Presvete Bogorodice. - Oni su doneli za mene najveću svetinju, Bogorodicu Kursku, bogomajku koja je nađena u jednom potresu u gradu Kursku, inače dva puta je sebe branila od požara. Posebno se radujem što je naš vladika Ignatije dao blagoslov da započnemo izgradnju ovoga hrama kako bi ova sveta ikona našla svoj prostor i dobila mesto koje zaslužuje - rekao je monah Zosim.

Na sam dan praznika, posle liturgije, biće služen svečani moleban, pročitana molitva za osvećenje Bogorodičinih darova, narod pokropen osvećenom vodom, dok će ikona proći litijski da blagoslovi sve prisutne.

Manastir Tumane Foto: Privatna arhiva

Majka Božja pomerala ruku

Otac iguman Dimitrije podsetio je i na drugi zabeležen slučaj koji se dogodio pred početak i u toku rata u Bosni i Hrvatskoj.

- Tada je više puta od strane sveštenika, monahinja i vernoga naroda bilo primećeno da je Majka Božja pomerala ruku na ikoni i spuštala je ispod srebrnog okova, a potom nakon izvesnog vremena vraćala na svoje mesto. Time je pokazivala da zajedno sa stradalima i ona sastradava - tvrdi iguman.