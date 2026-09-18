Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević u sklopu redovnih aktivnosti obišao je danas službene prostorije Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za opservaciju.

Tom prilikom predstavljena mu je oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i naoružanje i vozila.

Direktor policije je sa pripadnicima organizacionih jedinica UKP-a razgovarao o aktuelnim izazovima koje imaju u svakodnevnom radu, o mogućim problemima i načinima za prevazilaženje istih.

1/17 Vidi galeriju Dragan Vasiljević obišao Upravu kriminalističke policije Foto: MUP Srbije

Posebna pažnja bila je posvećena budućem jačanju kapaciteta rada shodno potrebama pomenutih organizacionih jedinica, a sve u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i suzbijanja delovanja OKG.

Navedeno je posebno značajno, imajući u vidu da borba protiv organizovanog kriminala, kao jedan od strateških prioriteta u radu Direkcije policije, zahteva sistemski pristup i saradnju na svim nivoima.

Prepoznajući značaj savremenih izazova u ovoj oblasti, direktor je pohvalio dosadašnje rezultate rada kako Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, tako i Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za opservacije i izrazio spremnost za pružanje kontinuirane podrške u daljem radu koja je neophodna za borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala i sprečavanje i suzbijanje najtežih krivičnih dela.