Dragan Vasiljević obišao UKP: Predstavljena mu oprema, naoružanje i vozila policijskih službenika (FOTO)
- Direktor policije Dragan Vasiljević obišao je Upravu kriminalističke policije i njene specijalizovane jedinice, gde mu je predstavljena oprema, naoružanje i vozila.
- Sa pripadnicima UKP-a razgovarao je o izazovima u radu i mogućim rešenjima, uz planove za jačanje kapaciteta.
- Posebno je istaknuta borba protiv organizovanog kriminala kao strateški prioritet policije.
Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević u sklopu redovnih aktivnosti obišao je danas službene prostorije Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za opservaciju.
Tom prilikom predstavljena mu je oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu, kao i naoružanje i vozila.
Direktor policije je sa pripadnicima organizacionih jedinica UKP-a razgovarao o aktuelnim izazovima koje imaju u svakodnevnom radu, o mogućim problemima i načinima za prevazilaženje istih.
Posebna pažnja bila je posvećena budućem jačanju kapaciteta rada shodno potrebama pomenutih organizacionih jedinica, a sve u cilju borbe protiv organizovanog kriminala i suzbijanja delovanja OKG.
Navedeno je posebno značajno, imajući u vidu da borba protiv organizovanog kriminala, kao jedan od strateških prioriteta u radu Direkcije policije, zahteva sistemski pristup i saradnju na svim nivoima.
Prepoznajući značaj savremenih izazova u ovoj oblasti, direktor je pohvalio dosadašnje rezultate rada kako Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, tako i Odeljenja za posebne akcije i Odeljenja za opservacije i izrazio spremnost za pružanje kontinuirane podrške u daljem radu koja je neophodna za borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala i sprečavanje i suzbijanje najtežih krivičnih dela.
Kurir.rs